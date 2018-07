Laura Matamoros entierra el hacha de guerra con su padre: "Quiero que pases con mi hijo el tiempo que no hemos pasado tú y yo" Ecoteuve.es 14/07/2018 - 11:57 0 Comentarios

Ambos han decidido retomar la relación y olvidar los errores pasados

Desde que Laura Matamoros ha sido madre, ha decidido cambiar completamente su vida. Por este motivo, ha decidido acudir a Volverte a ver para dar una sorpresa a su padre y reconciliarse con el definitivamente.

Kiko Matamoros se lleva mal con sus hijos desde hace tiempo. Algo que han dejado patente en numerosas ocasiones en platós de televisión. El defensor de la audiencia llegó al programa sin saber qué persona quería darle una sorpresa.

Al ver a Laura ambos se han emocionado y ha sido ella la primera en dirigirse a su padre: "Pese a las carencia que he podido tener contigo yo como padre quiero que Matías, tu nieto, no las tenga como nieto que es. Quiero que le permitas tu tiempo todo lo posible. Que lo lleves a ver los partidos del Madrid, al cine que pases todo el tiempo con él que no hemos pasado juntos tú y yo", dijo entre lágrimas. Algo que ha llegado al corazón de Kiko que ha decidido entonar el mea culpa, refiriéndose a errores pasados.

