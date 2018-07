Una reportera de 'Espejo Público' experimenta el acoso machista de la calle: "Qué polvo tienes, guapa" Ecoteuve.es 13/07/2018 - 18:23 0 Comentarios

La periodista realizó un experimento para descubrir los piropos más soeces

El programa de Antena 3 recogió el debate de Podemos sobre sancionar a los acosadores

Podemos ha lanzado una propuesta al Congreso de los Diputados para que se castigue con multa o trabajos en beneficio de la comunidad el acoso callejero. Algunos medios han informado de que la formación que lidera Pablo Iglesias ha pedido sanciones para los que piropeen a mujeres en la vía pública, cuando en los textos presentados por el partido se refieren a actos groseros e insistencia reiterada.

Espejo Público ha dado la noticia de esta forma e incluso se han lanzado a hacer un experimento en el que una reportera se ha lanzado a la calle para grabar in fraganti a hombres que la piropean. "Me he sentido intimidada, no solo por los piropos, sino por las miradas", decía la periodista antes de dar paso al vídeo.

En el primer ejemplo, la joven recibía la grosería explícita de un viandante: "¡Qué polvo tienes!", le soltó en un comentario que pillaron las cámaras de Antena 3. Poco después, la reportera volvía a vivir en sus carnes el comentario machista de otro hombre: "Mamasita, rica sabrosota", le decía con una mirada que ella misma confesó que le hizo sentir intimidada.

"A cada chico que le preguntaba por qué piropeaba en la vía pública mujer, todos me argumentaban lo mismo: que cómo le iba a sentar mal a una chica que le dijeran una palabra bonita", aseguró la reportera en palabras a Susanna Griso, que mostró su asombro ante la reacción de algunos de ellos.

PUBLICIDAD