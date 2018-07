Belén Esteban rompe a llorar al ver a Terelu Campos tras su operación: "La veo y me emociono" Ecoteuve.es 11:15 - 13/07/2018 0 Comentarios

La colaboradora se ha sentido muy afectada por la intervención de su compañera

Terelu Campos se ha sometido esta semana a una operación para que le extirpasen un tumor que tenía en la mama izquierda. Este jueves recibió el alta hospitalaria y Sálvame contó con la presencia de su hermana Carmen Borrego para que informase de su estado de salud.

La hermana de Terelu Campos explicó que los resultados no se conocerán hasta dentro de unos días porque se va a analizar todo de manera minuciosa.

Además, también ha hablado sobre su estado anímico: "No estoy dentro de ella pero sí que la conozco bastante bien y tiene sentimientos encontrados". Borrego explicó que "el paso de ayer es muy importante para que el siguiente paso vaya bien".

Belén Esteban no pudo contener las lágrimas tras escuchar las palabras de Carmen: "La veo y me emociono, su enfermedad me afectó un montón, me emociona mucho verla con su madre", dijo.

Esteban desveló que decidió acudir a San Judas Tadeo, puesto que ella es "muy creyente", y poner una vela para que la intervención saliese bien. Pero, sin duda, lo que más sorprendió a la colaboradora fue la cantidad de fans que había en la cola del santo: "Si vierais las mujeres que iban para pedir por ella, yo me he dado cuenta ahora de lo que la gente de la calle quiere a Terelu", confesó.

