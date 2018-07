La increíble bronca de Susanna Griso a un okupa en plena conexión con 'Espejo Público' Ecoteuve.es 12/07/2018 - 19:59 0 Comentarios

La presentadora, indignada con uno de sus entrevistados en el espacio de Antena 3

A falta de pocos días para marcharse de vacaciones, Susanna Griso ha vivido este jueves un momento tenso durante la emisión de Espejo Público. Todo sucedió durante una de sus conexiones, cuando la presentadora se disponía a hablar con un okupa y el dueño de la casa en la que se está quedando.

El hombre explicó que no le ha quedado más remedio que ocupar una casa grande con piscina porque le desahuciaron de la suya, en la que vivía junto a sus dos hijos, su madre, su pareja y sus dos perros. Para conseguir el inmueble, el entrevistado confesó que había contratado a una mafia que le facilitara uno similar al suyo.

Fue entonces cuando Susanna Griso no aguantó más y le abroncó provocando el aplauso unánime del público presente en plató: "Perdóname pero tu discurso flaquea. Te tengo que decir que hace aguas por todos lados. Si tú tienes una situación desesperada y no te quieres quedar en la calle, hombre, no te vayas a un casoplón con piscina que tiene propietario. Y encima le tienes al lado desesperado. Estás apelando a nuestra empatía y no", aseguró al tiempo que el okupa afirmaba que hasta que no encontrara un lugar decente donde vivir, no se marchará.

