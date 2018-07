Susanna Griso se arrodilla ante Juan Manuel de Prada: "Imagina que soy Soraya y ponme las manos" Ecoteuve.es 12/07/2018 - 13:49 1 Comentario

Defiende a la política tras decir que no le gustó el gesto que tuvo Monedero

Susanna Griso charló con sus colaboradores de Espejo público sobre las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría en las que aseguraba que no le había gustado el gesto de Juan Carlos Monedero cuando habló con ella posando las manos sobre sus hombros en el patio del Congreso tras la moción de censura.

Griso defendió a Santamaría porque, al margen del género, cree que es una cuestión que afecta a las personas que son "bajitas".

"Monedero se extralimitó porque no tiene una amistad con Santamaría como para tocarla de esa manera", dijo la periodista de Antena 3.



Juan Manuel de Prada, que no estaba de acuerdo, imitó el gesto de Monedero y puso las manos sobre los hombros de Griso. "Yo no siento que me domines", comentó la presentadora que, acto seguido, se agachó. "Ahora soy Soraya", dijo ante las carcajadas del público. "Por eso digo que la altura es lo que tiene que ver".





