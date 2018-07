Cristiano Ronaldo envía una emotiva carta de despedida a 'El Chiringuito': "Tenéis algo especial" Ecoteuve.es 12/07/2018 - 10:28 0 Comentarios

"Os seguiré viendo desde Italia", dice el jugador tras marcharse del Real Madrid

"A Edu [Aguirre], gracias por tanto, pro ser mi escudo, mi defensor y mi gran amigo", escribe

"Josep, gracias por tu defensa. Te prometo que si llego a la final te doy otra entrevista"

Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid. Si hace unos días se despidió de toda la afición, ahora lo ha querido hacer también del equipo de El Chiringuito. El jugador ha enviado desde su lugar de vacaciones una emotiva carta dirigida al programa de Mega.

"Quiero despedirme de vosotros de manera especial, porque vosotros tenéis algo especial. Gracias al apoyo que me habéis dado casi todos", comienza el portugués.

"Gracias a los madridistas del programa porque he sentido vuestra fuerza en muchas ocasiones y eso siempre lo recordaré", continúa Cristinao, antes de personalizar los mensajes. "A Roncero, gracias por el apoyo incondicional y el cariño que he tenido por tu parte. A Edu [Aguirre], gracias por tanto, pro ser mi escudo, mi defensor y mi gran amigo".

Ronaldo también tiene palabras para los menos incondicionales. "Y gracias a los que me habéis criticado porque de todo se aprende. Quim, Carmen, Jota y Soria, habéis sido una gran motivación para mí".

"A Josep, gracias por tu gran defensa siempre. Te prometo que si llego a la final te doy otra entrevista. Os deseo éxito en el programa, lo seguiré viendo desde Italia", termina Cristiano en una carta que el programa publicó este miércoles por la noche.

