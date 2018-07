Chelo García Cortés sufre un aparatoso accidente mientras paseaba a su perrita Maggie Ecoteuve.es 11/07/2018 - 19:18 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' recibió cuatro puntos en el labio y sufre una fractura en el codo

Kiko Hernández ha sorprendido este miércoles a los espectadores de Sálvame al anunciar que Chelo García Cortés ha sufrido un aparatoso accidente. Todo sucedió este martes, mientras la colaboradora paseaba en Barcelona a su perrita Maggie.

Laura Lago, reportera del programa, se desplazó hasta el lugar de los hechos para recrear cómo fue la caída. Mientras caminaba por una avenida, Chelo resbaló con unos escalones y cayó al suelo de boca tras una maniobra para no hacer daño a su mascota. La tertuliana se llevó un gran susto, dado que no paraba de sangrar por la boca.

Fue entonces cuando unos chicos que pasaban por allí la ayudaron a sentarse junto a un árbol. Tras recuperarse, la colaboradora llamó a unos amigos para que la llevaran al médico, donde recibió cuatro puntos en el labio y donde le diagnosticaron una fractura en el codo. "Tiene un diente partido y dos que se le mueven", informó Lago, que pudo hablar en directo con Chelo.

"Me caí mal porque intentaba proteger a Maggie. No me vi cerca de la muerte ni vi la luz al final del túnel", dijo ante las bromas de Kiko Hernández. "Me quiero incorporar lo antes posible. El lunes me quitan los puntos y el martes tengo cita con el traumatólogo. Espero que el miércoles pueda volver", dijo la tertuliana en un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

