Aitana Ocaña, en el ojo del huracán desde 'OT': "Con 19 años creo que tengo derecho a equivocarme"

ECOTEUVE.ES entrevista a la concursante del talent musical de TVE

"Nunca voy a ser consciente de lo que el programa me ha cambiado la vida", afirma

"Mi primer disco saldrá en diciembre, pero pronto habrá nuevo single", dice

Aitana regresó este martes al lugar donde hace un año le cambió la vida. La concursante de OT 2017 asistió, junto a Ana Guerra, Miriam, Amaia y Nerea, a la Universidad Politécnica de Madrid, donde se celebró el casting para la próxima edición del talent musical de TVE. "Me estoy acordando mucho de mi padre, es como si no hubiera pasado el tiempo", dice en palabras a ECOTEUVE.ES antes de hacer balance de este último año de su vida.

"Ha cambiado todo. Cualquier cosa que me preguntéis ha cambiado realmente. A mi familia la veo menos y a mis amigos también, pero eso compensa a que trabajo de lo que yo quiero", afirma la cantante, que asegura que todavía no es consciente de todo lo que ha conseguido.

"Creo que nunca lo voy a ser. Creo que es algo que el público ha vivido desde fuera, yo desde dentro y es difícil que yo sea igual de consciente que vosotros. Es diferente la visión. Pero cada vez te vas dando más cuenta de cómo te cambia la vida y cómo le ha podido cambiar a otras personas".

Y es aquí cuando recuerda la labor que ha hecho OT a la hora de mostrar algunas realidades sociales que han podido ayudar a transformar la vida de algunas personas: "Por ejemplo, hay gente que se ha animado a decirle a sus padres que es homosexual. Al final, todo lo hemos naturalizado y hay a quienes hemos ayudado. Eso es muy bonito", declara.

Aitana confiesa también cómo gestiona la gran repercusión mediática de todo lo que hace o dice: "Pues poco a poco... Hay veces que sí pienso: 'Jolín, tengo 19 años, tengo derecho a equivocarme'. Pero al ser una persona tan pública, es lógico y entiendo que no me pueda equivocar como una persona normal. Pero de todo se va aprendiendo", señala.

"Y cuando digo que tengo 19 años, no es por justificarme por mi edad, sino por justificar mi experiencia. No tengo experiencia en nada y la estoy cogiendo ahora. Estoy madurando poco a poco. Son cosas que gente de mi edad no hace, pero hago cosas que muchas de esas personas querría y estoy muy agradecida. Si eso conlleva tener menos privacidad o menos margen de error, pues se intenta", dice la catalana, que durante las últimas semanas ha copado titulares en los medios por la confirmación de su romance con Cepeda.

Al margen de ello, Aitana ha dado respuesta a los fans que se preguntan cuándo saldrá al mercado su primer disco: "No puedo decir mucho, será tarde. Esto se tiene que hacer poco a poco y con mucho cariño. Va a ser como para diciembre, aunque mi nuevo single saldrá más pronto que tarde", ha afirmado.

