Frank Cuesta, sobre los niños de Tailandia: "No son héroes, son unos irresponsables y un necio" Ecoteuve.es 11/07/2018 - 12:26

El aventurero recuerda que conocían la zona de la cueva y que sabían que no se podía entrar

Muchos esperaban la opinión de Frank Cuesta sobre el caso de los niños de Tailandia que pasaron días atrapados en una cueva con su entrenador de fútbol. El aventurero vive desde hace años en este país y no se había pronunciado... hasta ahora.

Cuesta se alegra de que todos estén bien, pero critica con dureza la forma en que se ha abordado este asunto. "Se les trata como héroes de una gran hazaña cuando no son más que unos irresponsables y un necio".

Cuesta rechaza que haya sido una "chiquillada". "Es algo grabe que no se debe premiar", dice el aventurero, que explica los motivos de este razonamiento.

"Son gente que conoce los peligros de la cueva y sabían que no se podía entrar. A los 100 metros hay una marca que dice 'No cruzar", detalla. "No se estaban refugiando de la lluvia. La cueva tiene una entrada cubierta del tamaño de medio campo de fútbol".

Cuesta es contundente y cree que el entrenador debería estar "cumpliendo servicios sociales por todo el sufrimiento, coste y daño provocado". Los niños "deberían ser castigados por su irresponsabilidad". "No merecen latigazos, pero no podemos dar el mensaje equivocado: si la cagas y te mueres, mala suerte. Si la cagas y te salvas, eres un héroe".

Por otra parte, explica que los auténticos "héroes" son los "miembros del equipo de rescate y los granjeros que han perdido sus cosechas para salvar a unos irresponsables". Y añade: "Los niños que debería ir a la final del Mundial son los hijos del buzo muerto".

