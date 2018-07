Cristina Pedroche desmiente a Kiko Hernández y niega su embarazo: "Antes de afirmar algo así, consúltame" Ecoteuve.es 11/07/2018 - 12:18 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' lanza un alegato feminista por la presión que sienten las mujeres

"No estoy embarazada. Hay que tener cuidado dónde leemos las noticias", advirtió

El pasado viernes, Kiko Hernández sorprendió a los espectadores de Sálvame al asegurar que Cristina Pedroche podría estar embarazada con un "99,9% de probabilidad". El tertuliano de Telecinco se hacía eco así de varias informaciones que apuntaban a que la colaboradora de Zapeando y su marido David Muñoz habían sido vistos saliendo "de una clínica del Ensanche de Vallecas donde se realizan ecografías y controles de embarazos".

Este martes, Cristina Pedroche ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que desmentía la noticia lanzada desde la competencia. "Muchos me habéis preguntado que por qué no he hecho vídeos antes de Zapeando. Me dolía mucho la tripa. Estoy algo mejor, pero me dolía mucho la tripa. Pero no es por lo que todos, o muchos, estáis pensando", dijo antes de recopilar todos los medios que se hicieron eco de la supuesta exclusiva de Kiko Hernández.

"Ya sé que estamos en julio y que ahora en verano hay pocas noticias, pero antes de afirmar algo así, llámame y consúltame. Más que nada, porque tengo amigos y familia que me llaman para preguntarme si es verdad que estoy embarazada. Y se me queda una cara...", lamentó la vallecana antes de lanzar un alegato feminista por la presión que sufren las mujeres con la maternidad.

"Hace unos días, subía un vídeo en el que daba de comer al hijo de mi amiga María en el que decía que estoy totalmente en contra de la presión que sentimos algunas mujeres que nos acercamos a los 30, o mayores. Se nos dice que se nos va a pasar el arroz, que no vamos a poder, que si no tenemos hijos no seremos mujeres completas, ni felices...", aseguró recordando que "una mujer de 30 o 40 años que esté soltera y que no tenga, no pueda, o no quiera tener hijos, es una 'solterona', mientras que en el caso del hombre es un 'soltero de oro".

Pedroche explicó que su visita al ginecólogo fue totalmente rutinaria: "No, no estoy embarazada. No vamos a tener una Pedrochita ni un Davicito, ni nada. Lo siento", aseguró. "Hay que tener cuidado dónde leemos las noticias porque no siempre se dice la verdad. Vivimos en la era del clic y todo vale para tener visitas. Y no debería ser así. Pero supongo que sois inteligentes y sabéis ver cuando es verdad y cuando mentira", advirtió a sus seguidores.

PUBLICIDAD