Marta Verona (Masterchef): "Me daba miedo saturar y resultar repelente, pero el público ha sabido entenderme"

Marta Verona, madrileña de 23 años, recomienda "humildad" para ganar Masterchef. También tener los "oídos siempre abiertos para aprender" y no tomarse las críticas "como algo personal". El lunes se convirtió en vencedora de la sexta edición del programa, pero llevaba un tiempo mirando para otro lado cuando sus conocidos le preguntaban cómo le había ido en la tele y ella no podía decirles -el programa es grabado- que había sido la última en salir y que lo había hecho con el maletín de 100.000 euros bajo el brazo.

¿Cómo consiguió guardar el secreto?

(Risas) Me han escrito muchas personas a las que he tenido que mentir durante tiempo.



¿Con quién vivió la final?



Como era un día tan especial, lo vi en casa con mis amigos y familia. También estuvo Ketty conmigo, que se vino a casa, y fue muy especial.

¿La relación con ella sigue siendo tan buena?

Sí, todo lo que habéis visto es completamente verdad. Nos queremos muchísimo, somos una piña y nos hemos complementado la una a la otra. Hemos ganado las dos.

¿Les ha cambiado mucho la vida?

Sí, nos vamos a ir las dos a estudiar al Basque Culinary Center. Vamos a vivir juntas en el País Vasco. A nivel personal me ha cambiado la vida porque me he vuelto más atrevida y con ganas de hacer cosas. Y en el terreno culinario, ahora tengo muchas metas.

¿Antes no era atrevida?

Yo soy una persona insegura y muy exigente. Y ha habido ocasiones en mi vida en las que he dejado de hacer cosas porque pensaba que no era capaz.

¿Masterchef le ha enseñado que hay que ser más lanzada?

Sí, y que muchas veces no hacemos las cosas por miedo a que no salgan. Hay que arriesgar en la vida y sentirse vivos.

¿Ensayó mucho el menú que presentó en la final?

Una vez para practicarlo, pero lo que sí hice es estudiarlo mucho. Tenía en la cabeza un esquema enorme con todas las elaboraciones. Quise hacer un menú basado en la dieta mediterránea con guiños a nuestros productos nacionales para demostrar que se puede comer rico y sano.

¿Qué es lo más duro de Masterchef?

La incertidumbre. Estamos expuestos constantemente a las sorpresas, no sabemos dónde vamos a ir, qué vamos a cocinar ni para cuántos. A veces cuesta mantener la estabilidad cuando estás expuesto a tanta tensión.

Los concursantes viven juntos durante el programa. ¿Fue difícil la convivencia?

No, porque la hemos entendido como una familia. No hemos tenido muchos conflictos dentro de la casa. La convivencia ha sido buena y hemos sido compañeros más que rivales.

Otros años ha habido más conflictos que se reflejaban en el plató...

Me lo han dicho, pero este año hemos tenido una convivencia muy sana y un juego limpio.

Si esa casa hablase... ¿Cree que sería bueno que los espectadores pudieran ver la convivencia?

Se desviaría la atención de lo importante de este programa, que es la cocina. Para los amantes de la cocina lo que interesa son nuestros platos y no otras cosas.

¿Cómo es la respuesta que está recibiendo del público? ¿Qué imagen cree que proyectaba en el programa?

Estoy sorprendida gratamente. Yo sé que hablo mucho y que soy intensa. Tenía miedo de saturar y resultar repelente incluso. Pero no, el público ha sabido entenderme y ha comprendido que la intensidad que tengo es consecuencia de las ganas de aprender. Agradezco que se haya visto esa parte de mí, que es la real y la que conoce la gente que me quiere.

¿Cómo ha sido su relación con los jueces?

Los jueces están ahí porque tienen pasión por la cocina y cuidan su profesión. Son exigentes porque quieren que los futuros cocineros traten bien su tesoro, que es la cocina. Por eso yo he valorado tanto las críticas, porque sabía que no era nada personal.

¿Temía especialmente a Jordi Cruz?

Sí, me daba mucho respeto. Pero me he sorprendido a mí misma porque he sabido tomármelo de manera más natural de lo que pensaba.

¿Alguno le ha propuesto trabajar con ellos?

Sí, Samantha se enteró de que quería tener un catering, me ha abierto sus puertas y me ha dicho que le encantaría contar conmigo. Sé que su catering es de los mejores que hay y me encantaría formarme con ella.

¿Qué otros planes tiene y qué va a hacer con los 100.000 euros del premio?

El plan a corto plazo es formarme mucho y usar ese dinero para la cocina. Voy a montar un catering de cocina saludable.

¿La popularidad le asusta?

Es verdad que a veces piensas que te has expuesto mucho, pero tengo la conciencia muy tranquila porque siempre he sido yo misma y no siento que tenga que actuar diferente ni cumplir las expectativas de nadie.

¿Qué consejo daría a los futuros concursantes?

Que disfruten y que tengan mucha humildad. Cada vez hay más nivel en Masterchef, va gente sabiendo mucho, pero eso es un arma de doble filo y se puede convertir en un hándicap para seguir aprendiendo y llegar a ganar. Mi clave ha sido ser humilde y tener los oídos siempre muy abiertos para aprender mucho.

Además, los subiditos siempre salen mal del programa...

No hay muchos subiditos, pero es verdad que hay gente que puede pensar que ha hecho un buen plato y no lo es. Los jueces están ahí para abrirnos los ojos.

