Ana Guerra, tras la polémica de 'Amigas y conocidas': "Lo más desagradable fue que intentaba hablar y no podía" Adrián Ruiz 10/07/2018 - 14:15 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la cantante tras su controvertida entrevista en TVE

Inés Ballester y sus tertulianas centraron las preguntas en su última foto en bikini

"No espero las disculpas del programa porque no se me faltó al respeto", afirma

Ana Guerra vio cómo se convertía este lunes en protagonista inesperada de la jornada tras su visita a Amigas y conocidas. La cantante acudió al programa matinal de TVE para hablar del éxito de su nuevo single con Juan Magán. Sin embargo, Inés Ballester y sus tertulianas dejaron la música a un lado para preguntarle sólo a la cantante por la última foto en bikini que compartió en Instagram.

ECOTEUVE.ES ha podido hablar sobre este asunto con la tinerfeña este martes, durante su asistencia a los castings de OT2018 en Madrid. "Fue un debate. Yo respeto la opinión de todo el mundo y lo que tuve que decir al respecto de todo lo que se habló en aquella mesa ya lo dije en el momento", empieza diciendo la artista, que agradece "todo el apoyo y el amor recibido".

"No me sentí ofendida. Quizá el momento más desagradable fue cuando intentaba hablar y no podía. Pero de sus opiniones no me sentí incómoda en ningún momento", explica la triunfita, que no espera una rectificación por parte del programa de la cadena pública (la misma que emite Operación Triunfo).

"Como respeto tanto la libertad de opinión de la gente, no siento que me tengan que pedir disculpas porque no se me faltó al respeto. Solo fue ese momento en el que no podía hablar y me necesitaba expresar, que sí fue incómodo para mí. Pero respetemos las opiniones de todo el mundo", responde Ana Guerra, que vio cómo alguna de las colaboradoras de La 1 llegaba incluso a insinuar que lo había publicado la imagen en cuestión "para subir seguidores".

Así fue la polémica entrevista en Amigas y conocidas

La visita de Ana Guerra al espacio de TVE estuvo marcada por la polémica después de que Inés Ballester obviara su trayectoria profesional para abrir un debate en torno a la última foto en bikini que había subido a las redes sociales. "Hemos entrado en una moda... Hace unos años era impensable. Todas son muy monas. Pero de ahí a ser una reivindicación feminista, no. ¿No?", empezaba preguntando la presentadora.

"Yo no lo hago para eso. Lo hago primero porque me flipa la foto, veo que hay arte en el trabajo de una persona que me la hizo, y me encantó. Y segundo, porque me da la gana y me siento cómoda subiendo estas cosas a las redes. Estoy cómoda con mi cuerpo", respondía con seguridad Guerra mientras que el resto de tertulianas también cuestionaban su decisión.

"Los gurús estos te dicen que insinúes para subir seguidores. Aunque luego hay que ver que seguidores te interesan", comentó Beatriz Cortázar. "Hay gente que vive de lo que ingresa por las redes", dejaba caer Sonia Ferrer. "¿Sientes que la presión para las jóvenes es exhibiros, ser deseables?", insistió Ballester, que encontró una nueva respuesta contundente de la tinerfeña. "No. No siento ningún tipo de presión. La foto no me parece nada obscena. Me subieron los likes, pero no los seguidores. Y no cobro por esto", contestó.

"Sólo se exhiben cuerpos preciosos, que muchas veces están trucados. Me preocupa la lectura que hacen las adolescentes, que se puedan crear complejos", aseguró Cortázar, que provocó un nuevo polémico comentario de Inés Ballester. "O sea que estás creando traumas a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?", le preguntó la presentadora.

PUBLICIDAD