Lágrimas en 'Sálvame' en la despedida de Terelu Campos antes de ser operada del cáncer: "Necesito saber que estáis ahí" 9/07/2018 - 18:47

La tertuliana recibe el apoyo de sus compañeros en el programa más emotivo

Terelu Campos regresó este lunes al plató de Sálvame para despedirse de todos sus compañeros y de los espectadores 48 horas antes de ser operada de una recaída del cáncer de mama que sufrió en 2012. Uno a uno, los colaboradores se fueron sentando junto a ella para mostrarle su apoyo y prácticamente ninguno pudo evitar las lágrimas en uno de los programas más emotivos del espacio de Telecinco.

Paz Padilla fue la primera en recibir a Terelu y desde que se fundieron en un largo abrazo, la presentadora comenzó a llorar sin apenas poder pronunciar palabra en toda la entrevista. Acto seguido fue el turno de Belén Esteban, que recordó la petición de su compañera para que la prensa y los medios protegieran a su hija Alejandra en estos duros momentos.

"No he llamado ni a tu madre ni a tu hermana porque no me he atrevido. Llamé a Kike Calleja y siempre he hablado de él contigo y sé lo que el te quiere y lo que tu lo quieres a él. Ayer le mandé un whatsapp y sé que va a estar contigo. Esta semana lo ha pasado mal", le hizo saber la de San Blas. "A mí me hace falta saber que estáis ahí", afirmó Terelu, que explicó por qué dio la noticia a través de un comunicado del hospital Fundación Jiménez Díaz.

"No quería especulaciones. Creo que las cosas son mucho más sencillas si se abordan desde la verdad y la naturalidad. Si no, es que te buscas otro sinvivir. Chico, yo soy una persona pública y lo soy para cuando me viene bien y para cuando me viene mal", explicó ante las cámaras.

Terelu se dirigió a continuación a Kike Calleja: "A pesar de su juventud, ha tenido que lidiar con esta enfermedad con lo más importante que tiene uno en la vida, que es una madre", dijo provocando las lágrimas de su gran amigo. "Te doy las gracias por haber sido sincera conmigo desde el primer momento. Todos pasamos por la vida de los demás con una misión y yo he entendido esta semana por qué estoy en la tuya. Te quiero, estoy para cuidarte, siempre voy a estar a tu lado, pase lo que pase", dijo antes de que ambos comenzaran de nuevo a llorar.

Terelu Campos quiso responder a los que la han criticado desde su aparición en el Deluxe por espectacularizar su enfermedad: "Quiero dejar claro que yo no participo de un espectáculo. Esto es un desahogo, de una compañera que está atravesando un mal momento", se defendió la malagueña.

Rocío Carrasco sorprende a Terelu en directo

Rocío Carrasco ha entrado en directo por teléfono en Sálvame para dar una sorpresa a Terelu y mostrarle su apoyo de forma pública a su gran amiga. "Quiero que sepas que eres muy importante en mi vida. Tu felicidad es mi felicidad como la mía es la tuya. Cuando sufrimos sufrimos juntos y cuando reímos también. Cuando yo lloro, lloro de agradecimiento", empezó diciendo Terelu.

"Lloro de agradecer a todas las personas que se molestan en darme fuerzas, mandarme un mensaje.. Tengo la seguridad de que estoy en las mejores manos que puedo estar. Tenemos unos médicos excepcionales en este país, por eso no podemos dejar de invertir en la sanidad de este país", dijo la tertuliana en un alegato a favor de la sanidad pública. "Tenemos que seguir investigando y luchando contra esta enfermedad", la apoyó Rocío Carrasco. "Eso es lo que nos permite seguir vivos a los que padecemos esta enfermedad. Hay que invertir. Sé que estarás donde tienes que estar. Te quiero amor", le dijo a la hija de Rocío Carrasco.

Terelu, a Alejandro Rubio: "Eres el hombre de mi vida"

Alejandro Rubio, padre de la hija de Terelu, fue uno de los últimos en sorprenderla al entrar en una conexión en directo desde su casa. "Menudo embolado para mí, pero es muy importante estar contigo en este momento. Que voy a contar que no sepáis", empezó diciendo ante la emoción de la colaboradora.

"Hemos librado muchas batallas a esta enfermedad y hemos tenido éxitos y derrotas, pero al hilo de lo que decía Kiko, yo lo que quiero destacar es que te comes lo tuyo y lo de los demás. Estuviste con Bea durante toda la enfermedad y para mí tiene un valor infinito. Estaré siempre en deuda contigo por eso. Esa es la grandeza de tu nombre. Sois mis chicas y te apoyaré siempre", afirmó recordando el apoyo que le dio Terelu con el fallecimiento de su pareja. "Eres el hombre más importante de mi vida", le dijo a Rubio agradeciéndole el esfuerzo que ha hecho para darle su apoyo.

