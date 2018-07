Las redes arden contra 'Amigas y conocidas' por su polémica entrevista a Ana Guerra ('OT') Ecoteuve.es 9/07/2018 - 15:02 0 Comentarios

El programa de TVE obvió la música y centró sus preguntas en sus fotos en bikini

Amigas y conocidas, el programa matinal de TVE, se convirtió este lunes en trending topic de Twitter tras la visita de Ana Guerra. La exconcursante de OT 2017 acudió al espacio de La 1 presentado por Inés Ballester para promocionar su nuevo single junto a Juan Magán. Sin embargo, la presentadora y sus tertulianas centraron la entrevista en una fotografía que la canaria compartió en sus redes sociales en la que posaba en bikini.

"Hemos entrado en una moda... Hace unos años era impensable. Todas son muy monas. Pero de ahí a ser una reivindicación feminista, no. ¿No?", empezaba preguntando Ballester. "Yo no lo hago para eso. Lo hago primero porque me flipa la foto, veo que hay arte y el trabajo de una persona, y me encantó. Y segundo, porque me da la gana y me siento cómoda subiendo estas cosas a redes. Estoy cómoda con mi cuerpo", respondía con seguridad Guerra.

"Los gurús estos te dicen que insinúes para subir seguidores. Aunque luego hay que ver que seguidores te interesan", comentó Beatriz Cortázar. "Hay gente que vive de lo que ingresa por las redes", dejaba caer Sonia Ferrer. "¿Sientes que la presión para las jóvenes es exhibiros, ser deseables?", insistió Ballester, que encontró una nueva respuesta contundente de la tinerfeña. "No. No siento ningún tipo de presión. La foto no me parece nada obscena. Me subieron los likes, pero no los seguidores. Y no cobro por esto", contestó.

"Sólo se exhiben cuerpos preciosos, que muchas veces están trucados. Me preocupa la lectura que hacen las adolescentes, que se puedan crear complejos", aseguró Cortázar, que provocó un nuevo polémico comentario de Inés Ballester. "O sea que estás creando traumas a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?", le preguntó la presentadora.

Enseguida, las redes sociales se llenaron de comentarios contra el programa por apenas haber hablado de su carrera musical o el éxito que ha cosechado en los últimos días con el estreno de su nuevo tema junto a Juan Magán. La canción (Ni la hora) está a punto de alcanzar las 3 millones de visualizaciones en Youtube en apenas cuatro días.

Que triste es que un programa presentado por mujeres consienta el trato que se ha dado hoy a @AnaG_ot2017, vergüenza me daría trabajar en #AmigasYConocidas @AYC_TVE — L. ???? ???? (@LorenaEnTW) 9 de julio de 2018

Lamentable la entrevista que le han hecho en #Amigasyconocidas a @AnaG_ot2017 dando más importancia a su última foto en bikini que a su propio trabajo ??????? — David Mellado (@DaperS) 9 de julio de 2018

Debate sobre "fotos ligeras de ropa"? Por una foto en bikini? #amigasyconocidas no se han enterado de que es 2018.

Mañana tratarán "Soy madre soltera, debo avergonzarme?" https://t.co/NwNxkkit7u — Andrea Martínez (@AMG_recruiter) 9 de julio de 2018

Lo peor, no de todas creo que piensen igual, pero no puedes hablar de feminismo y tener un comportamiento machista con ella, en vez de entrevistarla y criticar como marujas, si sube fotos en bikini en su ig. Lo de la libertad nos la pasamos por el forro ¿no? #AmigasyConocidas — Tania (@tkshya) 9 de julio de 2018

le preguntan a ana con que intención sube fotos como la que subió en bañador y ella contesta:

"lo hago porque me encanta la foto, segundo porque me da la gana y me siento cómoda subiendo estas cosas a redes"

???????????????????????????????? pic.twitter.com/HKKShLsH4E — lucia ???? [ni la hora] (@anaftmicky) 9 de julio de 2018

#AmigasyConocidas precisamente colgar una foto en bikini igual que un hombre puede hacerlo se llama igualdad. Y mucha gente luchamos porque se normalice y eso no signifique que una mujer es un trozo de carne o alguna que otra burrada de las que se dicen. — Express Yourself (@joeysevilla) 9 de julio de 2018

Que #AmigasYConocidas se tire más de 15 minutos debatiendo sobre las "Fotos ligeras en ropa" de su invitada, Ana Guerra (#OT2017), es alucinante.



Y más cuando la gran mayoría de las profesionales de la mesa no ven adecuado que Ana suba fotos ligeras (en bikini) en redes. — M (@casasola89) 9 de julio de 2018

PUBLICIDAD