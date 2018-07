El tenso enganchón de Albert Rivera y Esther Palomera en Telecinco: "Si quiere, se entrevista usted a sí mismo" Ecoteuve.es 9/07/2018 - 13:53 0 Comentarios

El líder de Ciudadanos y la periodista protagonizan una discusión en 'El programa del verano'

El Programa del Verano recibió este lunes la visita de Albert Rivera, que acudió al espacio de Telecinco para comentar algunos de los aspectos más destacados de la actualidad política del país. El líder de Ciudadanos se convirtió en protagonista de la mañana al vivir un tenso enganchón con Esther Palomera durante su participación en la mesa de debate.

El tema que generó el polémico momento fue el de la visita de Quim Torra a La Moncloa y la periodista quiso frenar al político al considerar que no era cierta una de las ideas que este proponía. "Si nos deja hablar un poco...", le pedía Rivera a Palomera tras su interrupción. "Cuando quiera, la entrevistamos a usted también", dijo irónico el invitado, que encontró la réplica inmediata de la tertuliana.

"No, es que si quiere, se entrevista usted sólo a sí mismo. Pedro Sánchez no da entrevistas, pero usted las da y no deja que le preguntemos. ¿Ese es el juego?", contestó Esther Palomera mientras crecía la tensión entre ambos. "Pero si es usted la que no deja de hablar. Yo pensaba que me iba a entrevistar el señor Prat, pero bueno..." , afirmó el político.

Acto seguido, Esther Palomera recordó que entre los temas que Torra y Sánchez van a tratar durante su reunión, tal y como se ha dado a conocer, estará "la educación, cultura, ciencia, innovación...". "Usted puede dibujar un panorama apocalíptico, porque tiene motivos después de lo que ha vivido en este país. ¿Pero qué motivo le ha dado este Gobierno para pensar que Sánchez va a abandonar el bloque constitucionalista, va a entregar Cataluña al independentismo y este país va a saltar por los aires? ¿No será que sin este discurso, Ciudadanos queda difuminado en el mapa político?", planteó Palomera en una pregunta que no encontró respuesta.

En ese momento, Rivera acusó a Palomera de comprar "el argumentario de Moncloa", lo que hizo enfadar aun más a la periodista. "¿Ha dicho que yo trabajo con argumentario? Por ahí no voy a pasar, señor Rivera. Yo trabajo con información, no con argumentario, y mi obligación es trasladarla a los espectadores", se quejó la colaboradora de Telecinco, que recibía la reprimenda de Joaquín Prat. "Esther, deja que concluya el señor Rivera, que es el entrevistado. Nosotros somos los entrevistadores y él es el entrevistado", le pidió a su compañera.

