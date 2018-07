Esperanza Aguirre se enfada con María Rey en su regreso a Telemadrid: "Es lamentable lo que han hecho" Ecoteuve.es 9/07/2018 - 13:36 1 Comentario

La expresidenta ha criticado el "servicio de documentación" del programa por un vídeo sobre Pablo Casado

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha reaparecido en Telemadrid después de mucho tiempo. Lo ha hecho con una entrevista en el programa 120 minutos, de María Rey, que se ha convertido en un duro tira y afloja entre la política y la presentadora.

Rey ha preguntado a Aguirre sobre Pablo Casado, a quien apoya en las primarias del PP, y la investigación sobre su máster. "Si me permite un minuto, vamos a ver primero un vídeo", ha dicho Rey. "No se lo permito", ha contestado Aguirre, que quería contestar antes. Finalmente, el programa ha emitido la pieza que tenía preparada recordando este asunto por el que se estaba preguntando para ponerlo en contexto, pero no ha sido del agrado de la expresidenta.

"Es lamentable lo que ha hecho el servicio de documentaciónd de su programa", ha protestado Aguirre, que se quejaba de que el vídeo estaba incompleto. "No vea mala intención donde no la hay", se ha defendido María Rey. "Eso es lo que usted opina. En el vídeo faltan cosas y sobran otras", ha continuado Aguirre.

"Hay una investigación sobre el caso. Es la Justicia la que lo determinará, no vamos a ser nosotros quienes juzguemos a nadie", ha proseguido Rey. "Ustedes no le han juzgado, le han condenado. Le han encarcelado", ha dicho Aguirre sobre Casado.

La entrevista ha continuado unos minutos más, pero Aguirre, visiblemente incómoda, ha sido quien se ha encargado de despedirse con un "Muchísimas gracias" cuando ha terminado una de sus respuestas. "Muchísimas gracias se las doy yo a usted", ha dicho Rey."No sé si Telemadrid es una televisión que se sigue viendo en su casa, pero esperamos que nos visite pronto", ha ofrecido la periodista. "Cuando me invitan, voy", ha terminado una incombustible Aguirre.

