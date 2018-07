Marhuenda estalla en directo contra Iñaki López en 'La Sexta Noche': "Es indignante esta mala educación" Ecoteuve.es 9/07/2018 - 12:12 0 Comentarios

El tertuliano, enfadado con el presentador y Angélica Rubio por no dejarle hablar

Francisco Marhuenda se convirtió el pasado sábado en protagonista de La Sexta Noche después de que explotara en directo mientras se debatía en plató sobre la complicada gestión en la elección del nuevo presidente de RTVE. El periodista intentaba dar su opinión al respecto y recordar lo sucedido en etapas anteriores en la pública cuando se enfadó con Iñaki López y Angélica Rubio por no dejarle hablar.

"Zapatero creía que la RTVE tenía que ser pública, que tenía que haber al frente gente que fuera clara e inequívocamente independiente y hay que reconocer que lo hizo", reconoció antes de criticar la llegada "de la nueva izquierda, del Mesías...". En ese momento Angélica Rubio y Jesús Maraña le interrumpieron para pedirle que hablara de la época en la que gobernaba José María Aznar.

"Mira, yo no quería meter el ventilador, pero es que me lo ponéis fácil. La época de mayor y escandalosa manipulación de TVE fue entre los años 1982 y 1995, con el PSOE", replicaba Marhuenda, que a partir de ese momento vio como le era muy complicado seguir hablando. "Oye, si me dejas hablar. Si me quieres hacer de portavoz te contrato, lo haces muy bien", le decía el director de La Razón a su compañera. Iñaki López decidía entonces meterse en la conversación para pedirle, en la misma línea que Rubio, que opinara sobre la etapa de Aznar.

"Parece que vosotros me decís lo que tengo que decir. ¿Me vais a dejar hablar de una vez? Dejadme hablar a mí lo que yo quiera, no lo que tú o ella queráis. Es que es indignante esta mala educación", se quejaba Marhuenda al tiempo que el presentador explicaba que simplemente estaba intentando que respondiera a la pregunta de la tertuliana.

"¡Déjame que critique yo a Aznar! ¿Es que no me podéis dejar criticar a Aznar? Es que es de una mala educación increíble", bufó el tertuliano. "¡Es una vergüenza esto! Hablad vosotros, de verdad. Chico, yo creo que hay que intentar que en estos debates la gente pueda hablar. Me parece insoportable que no pueda acabar una conversación. Yo iba a criticar a Aznar y no necesito que ni Angélica ni tú me deis lecciones porque al final parece que vosotros me decís lo que tengo que decir. La época de Aznar fue lamentable, no hace falta que me lo digas ni tú ni Angélica, soy mayorcito", concluía el colaborador indignado.

