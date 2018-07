Celia Villalobos se engancha con Cristina Pardo y vuelve a acusar a La Sexta de "manipular" Ecoteuve.es 9/07/2018 - 10:28 0 Comentarios

La diputada del PP protagoniza un enfrentamiento con la presentadora de la cadena

Celia Villalobos ha vuelto a criticar a La Sexta. Y lo ha hecho desde uno de los platós de la cadena durante su visita al programa Liarla Pardo, que este domingo se despidió por vacaciones hasta septiembre.

Celia Villalobos, que últimamente ha arremetido contra este canal en varias ocasiones, fue entrevistada por Cristina Pardo. El momento de mayor tensión se produjo cuando comenzaron a hablar de corrupción. La diputada del PP explicó que todos los partidos tenían casos de corrupción y que si ella hubiera visto algo llamativo "lo hubiese denunciado".



"No conozco a nadie de ningún partido que conozca una práctica corrupta y diga que lo va a denunciar. Luego, a la hora de la verdad, la gente no sabe nada", comentó Pardo, que preguntó a Villalobos qué hubiera hecho si hubiese visto a un compañero comprarse una casa de millón y medio de euros. "Si estuviese trabajando conmigo lo pondría en la calle", contestó la diputada. "Pues más de la mitad de tu partido le parecerá mal, porque no lo han hecho", apuntó la presentadora.

"Usted dice unas cosas con una tranquilidad... ¿O sea que el Partido Popular es corrupto porque sabíamos lo que estaba pasando? Señora, va a hacer que me arrepienta de haber venido y mira que les ha costado", protestó Villalobos. "Sí, porque no le gusta la Sexta", contestó Pardo. "No, no me gusta la manipulación. Las televisiones me gustan todas. Usted está intentando manipular", insistió la política.

Pardo intentó defenderse poniéndole a Villalobos un ejemplo de lo que estaba diciendo: "Usted tenía un compañero de partido que es Ignacio González que tenía un chalet que a todo el mundo le llamaba la atención y nadie entendía cómo lo había pagado pero nadie lo había denunciado".

El enfado de Villalobos fue en aumento: "Usted solo quiere que hablemos de la corrupción del PP. Yo quiero hablar del PP de hoy y de la honestidad de mi partido".



Siguiendo con el tema, Pardo le recordó la sentencia de Gürtel que provocó la moción de censura y la caída de Rajoy. "No, la sentencia no se lo ha llevado. Rajoy se fue la manipulación de algunos medios, incluido este, y del PSOE que tenía muchas ganas de gobernar".

