Paz Padilla desvela el motivo por el que lleva gafas para presentar 'Sálvame' Ecoteuve.es 6/07/2018 - 19:29 0 Comentarios

La presentadora explica que no quiere "abusar" de las lentillas porque trabaja mucho

Muchos son los espectadores que se preguntan por redes sociales por qué Paz Padilla ha pasado de ponerse lentillas a usar gafas para presentar Sálvame. La propia Paz ha desvelado el motivo en una entrevista a Que no salga de aquí durante una de las pausas publicitarias del programa.

Durante los minutos de descanso, la presentadora acude a su rincón, donde aprovechar para merendar e intercambiar impresiones con el productor. Es también aquí, detrás del decorado, donde la maquilladora le retoca.

Así las cosas, Padilla desvela el motivo por el que la vemos utilizar gafas las últimas semanas. "Uso lentillas y cuando trabajas mucho, muchas horas, abusas", empieza explicando. "Necesito un tiempo sin lentillas. Es un consejo que doy a todo el mundo, no abuséis. Simplemente no he dejado el ojo descansar. Es como si vas con tacones muchos días".

Además, la también actriz de La que se avecina afirma que no tiene intención de pasar por quirófano. "Es una cuestión estética. El operarte no mejora la vista. No voy a pasar por cirugía", dice recordando su aumento de pecho, del que no guarda buen recuerdo.

