María Isabel: "Es normal que a la gente le impacte mi cambio físico, pero el tiempo pasa para todos" Adrián Ruiz 12:05 - 8/07/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la cantante, que ha formado un dúo con Aarón Blasco ('La Voz Kids')

"Jamás me ha pesado la etiqueta de ser la del 'Antes muerta que sencilla", afirma

"Me han ofrecido participar en realities como 'Supervivientes', pero no le di importancia", confiesa

María Isabel está de regreso. La cantante ha decidido dar un vuelco a su trayectoria profesional y se ha animado a formar un dúo musical junto a Aarón Blasco, exconcursante de La Voz Kids. La onubense se muestra ilusionada con esta nueva etapa, que comienza 14 años después de su victoria en el festival de Eurojunior con el éxito Antes muerta que sencilla.

La artista ha recordado cómo fue aquella etapa, desvela si la canción es una etiqueta que le ha pesado, confiesa las ofertas que ha recibido para participar en realities como Supervivientes y se pronuncia sobre las numerosas informaciones que han salido en los últimos tiempos sobre su nueva imagen: "Es normal que a la gente le impacte mi cambio físico, pero el tiempo pasa para todos", dice María Isabel a ECOTEUVE.ES.

¿Cómo surge la idea de formar este dúo?

Este proyecto es de unos productores que ya tenían la voz de Aarón y les faltaba una voz femenina. Contaron conmigo y me pareció una buena idea.

¿Hay intención de hacer carrera como dueto o es un proyecto puntual?

De momento sí. Vamos a sacar un segundo single, seguimos componiendo el disco y de momento sí.

¿Qué la animó a formar un dúo después de tener una larga trayectoria en solitario?

Todo lo que sea música, bienvenido sea. En solitario o a dúo.

¿Por qué 'Aarón y María Isabel' y no otro nombre original para el dúo?

Pedimos ayuda a nuestros fans para que dijeran nombres y al final, la mayoría optaba por los nuestros, que son por los que nos conoce la gente.

Han debutado en el Orgullo de Madrid. ¿Qué tal esta primera experiencia?

Muy bonita, la verdad... Había nervios porque tenemos mucha promo y llegábamos justitos de tiempo para cantar en el escenario, pero disfruté muchísimo.

Allí cantó el Antes muerta que sencilla con el que hace 14 años ganó Eurovisión. ¿Alguna vez le ha pesado la etiqueta de esta canción?

Jamás, jamás, jamás. Esa es una canción que cantaría toda mi vida.

¿Qué recuerdo tiene de aquella época?

Si retrocediera en el tiempo, volvería a vivir lo mismo. Fue una experiencia inolvidable y muy bonita. Tuve una infancia muy bonita en la que hacía lo que me gusta. Siempre he disfrutado en un escenario.

A lo largo de todos estos años, ¿ha intentado presentarse a otro talent show?

No, la verdad es que nunca me lo he planteado. Realmente, he tenido una carrera musical bastante buena, he sacado cuatro discos, hice mis pinitos como actriz en la película Ángeles S.A, presenté Los Lunnis... Trabajo he tenido, o sea que no me ha hecho falta presentarme a ningún talent show.

¿Se animaría a concursar en Operación Triunfo?

No lo sé. Ahora mismo estoy centrada en mi dúo y no lo sé.

Donde sí lo intentó fue en Eurovisión, presentándose a la selección de 2016 en la que salió elegida Barei. ¿Volvería a intentarlo?

Tampoco lo sé. Eso fue porque estaba en plena promoción del disco Yo decido y fue una plataforma gigante para promocionarlo. Ya tuve la suerte de representar de pequeña a España y de llevarla a lo más alto y no sé en un futuro lo que pasaría. Me lo tendría que plantear.

¿Con qué concursante de OT2017 le gustaría hacer una colaboración?

Con cualquiera de ellos. Son buenos artistas, conozco algunos y me daría igual con quién hacerlo.

Últimamente, han salido muchas noticias sobre su cambio físico. ¿Le sorprende que se hable tanto de esto?

No, no me sorprende. Todos me conocieron siendo una niña de 9 años y es normal, ahora tengo 23 y al ser reconocida, a la gente le impacta. Realmente, todos cambiamos y han pasado 14 años para todo el mundo.

La vimos de invitada en Tu cara me suena imitando a Rihanna. ¿Le han propuesto alguna vez ser concursante?

No, de momento no. Este es un tipo de concurso que sí me encantaría hacer. Soy súper fan y me gusta mucho el método que tienen para hacer el programa.

¿Y le han ofrecido ser concursante de realities como Supervivientes?

Sí, me han ofrecido participar en realities, pero no quiero entrar en el tema porque nunca le di importancia.

