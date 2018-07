Javier Ambrossi confiesa a Belén Esteban el motivo por el que rechazó participar en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 5/07/2018 - 19:49 0 Comentarios

La colaboradora se estrena al volante con la sección de 'Sálvame' 'Belén a bordo'

La de San Blas se ofrece para participar en un capítulo de 'Paquita Salas'

Belén Esteban ha estrenado este jueves su sección Belén a bordo en Sálvame, en el que emula a James Corden y su famoso Carpool Karaoke entrevistando a famosos en su propio coche, tal y como adelantó ECOTEUVE.ES en exclusiva. Los primeros invitados de la colaboradora de Telecinco ha sido los Javis, los creadores de la aplaudida Paquita Salas.

"En Madrid no había conducido en mi vida, siempre lo he hecho por Paracuellos y alguna vez por Barajas", decía antes de visionar el viaje y, al mismo tiempo, aclarar que lleva pinganillo "por si me voy de la entrevista".

Con los Javis, la Esteban ha hablado de amor y de Paquita Salas. "¿En cuál de mis compañeras os habéis inspirado para la imagen de Paquita?", le preguntaba la tertuliana en una cuestión que ya han desvelado los cineastas en alguna ocasión.

Cuando estaban diseñando el personaje de la representante, llevaron a la peluquería una foto de Terelu para que trasladaran su look al actor. "Nos hemos fijado un poquito en la mecha Mediaset", dice Calvo a la de San Blas, que aprovecha la ocasión para venderse: "Me gustaría que para el próximo proyecto de Paquita Salas me cogierais para un capítulo".

Minutos más tarde, iniciaban una conversación sobre una posible participación en un reality, ocasión que aprovechó Javier Ambrossi pare revelar "en exclusiva" que tuvo una oferta sobre la mesa para SV pese a ser fan del formato: "A mí me llamaron para participar en Supervivientes, pero acababa de salir de OT".

Finalmente, la colaboradora ha elogiado en plató a los Javis: "Aluciné lo claro que lo tienen y lo que quieren en la vida. Han empezado desde abajo". La próxima entrevista, a Agatha Ruiz de la Prada.

