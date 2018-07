Alessandro Lequio responde a la 'rajada' de Mila Ximénez: "Tu discurso está lleno de odio" Ecoteuve.es 5/07/2018 - 18:40 0 Comentarios

Nueva guerra en Telecinco. Alessandro Lequio se ha hecho eco este jueves en El Programa de Verano de las duras acusaciones que Mila Ximénez hizo sobre él este miércoles desde el plató de Sálvame. "Los hoy estafados hace dos días presumían de ser los más listos, insisto, la teoría del timo de la estampita, el estafador estafado", dijo el colaborador del matinal de la cadena al hablar de Mónica Gil, 'la estafadora de los famosos'.

El italiano recibió pocas horas después la respuesta de la tertuliana. "La afirmación de los estafadores estafados es una frase tan humillante, tan poco pensada, no encuentro que seas inteligente, pero deberías pensar más en lo que dices (...) Yo soy una víctima y tú defiendes a los estafadores porque eres uno de ellos, estafador emocional, tú has estafado emocionalmente a tus mujeres, a tus hijos porque también con los divorcios ellos han sufrido", dijo la sevillana en una dura crítica a Alessandro Lequio.

Este ha tenido su turno de réplica este jueves afirmando que "Mila sacó de contexto" sus palabras prometiendo que "jamás" la ha llamado "estafadora". "Lo que intentaba explicar es que en un delito de estafa siempre el estafador es partícipe de esa estafa", dijo mientras sus compañeros le llevaban la contraria diciendo que "el partícipe es la víctima". "Detrás de todo chollo está el descalabro de otra persona y es lo que yo trataba de explicar", insistió Lequio.

"Sin quitarle dolor a lo que ha pasado Mila, se está aprovechando para comercializar vendiendo victimismo. Es lo que intentó hacer ayer con un discurso lleno de odio y no de razones. Me solidarizo con el dolor de Mila. Yo jamás la llamé estafadora porque ella ha sido lista y no cayó en una trampa tan burda", dijo al tiempo que Beatriz Cortázar empatizaba con Ximenez, entendiendo que se había sentido traicionada por la que hasta ahora era su gran amiga.

