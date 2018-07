Terelu Campos se deja querer por Telemadrid: ¿una maniobra para abandonar 'Sálvame'? Ecoteuve.es 5/07/2018 - 14:50 0 Comentarios

La expresentadora de 'Con T de tarde' volvió a la autonómica gracias a 'Aquí hay madroño'

Valldeperas le desveló que su nombre "suena mucho" para futuros programas de la casa

"Volver donde uno ha sido feliz siempre es un regalo", contestó ella

Terelu regresó catorce años después a Telemadrid. Allí puso de moda la mesa camilla en Con T de tarde. Lo hizo en el nuevo Aquí hay madroño que presentan Carmen Alcayde y David Valldeperas este miércoles. La Campos ya apareció a modo de cameo en la promo del formato de la autonómica.

En primer lugar, el programa recordó sus mejores momentos en el magazine. "Aquí he vivido los mejores momentos de mi vida profesional y personal: me casé, me quedé embarazada, tuve a mi hija...", dijo emocionada.

Antes de finalizar la entrevista, el presentador le desveló que su nombre "sonaba mucho" para los nuevos programas que prepara la cadena para otoño: "Escúchame que te voy a decir algo que me ha llegado de muy arriba de esta casa. Vamos a ver, en septiembre van a empezar mogollón de programas en Telemadrid. Pero muchísimo, porque el cambio ha empezado y esto va hacía arriba. Yo no sé si te van a dejar hoy salir de aquí porque tu nombre suena, suena y suena cada vez más alto".

"¿Te haría ilusión?, ¿te gustaría?", preguntó de forma más directa Carmen Alcayde. "Sí, yo te digo que volver a donde uno ha sido feliz y ha pasado los mejores momentos siempre es un regalo, siempre es un regalo", respondió Terelu repitiendo dos veces la última idea.

De confirmarse su posible fichaje, Terelu podría dejar Sálvame, donde no vive una etapa fácil después de ser criticada por sus presunto carácter déspota en el pasado. Además, también dejó una pullita que podría estar dirigida a María Patiño ante las bromas de Alcayde de quitarle su puesto de trabajo. "Jamás le quitaría el sitio a una compañera", dijo ella.

