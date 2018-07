El momento más picante de 'First Dates': se le cae la bebida por el escote y su cita se pone "nervioso" Ecoteuve.es 5/07/2018 - 12:10 0 Comentarios

Rosy se lo tomó con mucho humor y contestó: "Ya sé que son muy grandes"

Paco y Rosy protagonizaron uno de los momentos más picantes de la historia de First Dates. Esta mujer, una manchega de 41 años y que se definió como "ni pija ni choni" llegó al restaurante para volver a creer en el amor. Además, su primera frase fue: "Jamás me tiraría un pedo delante de un hombre, bajo ningún concepto. Fíjate que puedo ser cerda en otras cosas pero para eso no".

Compartió mesa con Paco, un cantante de boleros que le dejó deslumbrada desde el primer momento. Sin embargo, la cita 'se torció' cuando Rosy se roció la bebida por el escote después de un brindis.

"No me pongas nervioso. Estás intentando ponerme nervioso?", preguntó en tono de broma él mientras ella se limpiaba. "Ya sé que son muy grandes, no he podido dejármelas en la mesilla todo es corriente", respondió Rosy muy pícara a lo que él añadió: "Pues me voy a hacer electricista".

Rosy reveló al final de la velada haber sentido un flechazo con 'su Paco' y decidió otorgarle otra cita: "Faltan cosas por conocer, me ha gustado su entrada con el bolero, es un padre de la cabeza a los pies".

PUBLICIDAD