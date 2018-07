Brutal enfado de Chicote en mitad del servicio con el dueño de un restaurante: "¿Te parece que soy tonto?" Ecoteuve.es 5/07/2018 - 11:02 0 Comentarios

El chef pasó de los "mundos de Yupi" al caos absoluto en el Olé de Pamplona

Alberto Chicote viajó este miércoles hasta Pamplona para intentar salvar el restaurante Olé, donde nada era lo que parecía. Ubicado en la misma plaza del Ayuntamiento, donde se tira el chupinazo de los Sanfermines, los empleados presumían del buen ambiente y de la extaordinaria comida que servían.

Rápidamente, el chef se dio cuenta de que vivían en los "mundos de Yupi" y de que ofertaban comida congelada. Además, tuvo que enfrentarse a Iosu, el dueño, que estaba más acostumbrado a poner copas en la barra del bar que servir primeros y segundos.

Después del coach de Chicote, el Olé volvió a abrir, pero el caos se apoderó en mitad del servicio por culpa de su dueño, que lió a los cocineros con las comandas. El presentador estalló con el dueño al ver que dejó salir un plato que estaba frío: "¿Te parece que soy tonto?, Ye he dicho 'está frío' ¡Te lo has llevado porque te salió de las pelotas?".

Mientras, los clientes seguían esperando en la sala. "Este tío no hace más que liar el servicio y cada vez más: no canta las comandas, las canta mal, no sabe lo que tiene, no ha repartido el trabajo... ". Fue entonces cuando el madrileño se puso a liderar en cocina para que el servicio saliera adelante.

