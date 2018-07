Cuelgan el cartel de 'traidora' a María Patiño y ella se defiende: "Soy una tía legal" Ecoteuve.es 4/07/2018 - 19:11 1 Comentario

La colaboradora habría facilitado información sobre el paseo en barco de Jorge Javier en Menorca

Las acusaciones a los presuntos topos que facilitan información a los paparazzis han creado un ambiente muy díficil en Sálvame. Este martes, Diego Arrabal catalogaba a María Patiño de traidora después de que, supuestamente, dejara vendido a Jorge Javier.

En concreto, la presentadora de Socialité podría haber dado el chivatazo de la ruta que utilizó Vázquez durante su paseo en barco por Menorca. Patiño, muy tranquila, ha dado la cara este miércoles: "Yo vivo de mi reputación y en la vida jamás he tenido la necesidad de utilizar una información privada de mis compañeros".

Además, se ha defendido de la "mentira": "Todavía tengo la capacidad de mirar a la cara a cualquiera y decir que soy una tía legal", ha dicho reconociendo que tiene amigos personales que trabajan de paparazzis y que ha colaboradora con la prensa del corazón porque le "da de comer".

"Voy a dar la cara habiendo gente que me puede respaldar, en mi móvil tengo audios para demostrar que jamás he colaborado con ellos, pero no los voy a poner porque no me da la gana y nunca he traicionado a nadie", ha concluido.

PUBLICIDAD