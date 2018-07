San Fermín 2018: TVE descubre su equipo que retransmitirá los encierros desde Pamplona Ecoteuve.es 4/07/2018 - 17:00 0 Comentarios

Elena S. Sánchez y Javier Solano encabezan el plantel de 'enviados especiales' a las fiestas

Fernando Macías, José Carlos Fernández, Isabel Otero, Ana Valencia y Fernando Ballesteros, los reporteros

Del 6 al 14 de julio vuelve a RTVE la emoción y el espectáculo de los Sanfermines. Javier Solano y Elena S. Sánchez se ponen de nuevo al frente de un dispositivo que contará con 27 cámaras y que incluirá como novedad una tercera cámara en tirolina, en el tramo de Santo Domingo. Además, realidad virtual para que los usuarios conozcan las carreras desde otro punto de vista. RNE desplegará a su mejor equipo para contar todo lo que ocurra en los 875 metros de recorrido por el casco viejo de Pamplona. Y en RTVE.es, estreno de 'multicámara inmediato', para disfrutar de un "encierro interactivo" con hasta 12 señales diferentes.

La programación especial arranca el 6 de julio, a las 11:00, con Elena S. Sánchez y Javier Solano en un set especial instalado este año en la Plaza Consistorial para no perderse ni un detalle del Chupinazo que señala el comienzo a las fiestas a las 12:00 en punto.

Y del 7 al 14 de julio, de 07:15 a 08:30, Vive San Fermín, con los encierros en directo, reportajes, entrevistas y el resumen de la corrida anterior. Una completa previa y post con el análisis de especialistas y protagonistas. Carmen Delgado dirige el programa, realizado por José María Sánchez-Chiquito, con un equipo de reporteros formado por Ana Valencia (Centro Territorial de Navarra) que estará junto a la Plaza de Toros, José Carlos Fernández (Santo Domingo), Fernando Ballesteros (Estafeta), Fernando Macías (Hospital) e Isabel Otero, reportera "itinerante" que mostrará los sitios menos vistos por los espectadores. Además, desde el 7 de julio, Los Desayunos de TVE arrancarán conectando con Pamplona e incluirán la repetición del encierro.

RTVE potencia su despliegue técnico con una nueva cámara aérea desde el Museo de Navarra hasta la Plaza del Ayuntamiento. Un nuevo punto de vista para contemplar el recorrido de los toros en su tramo más veloz y de mayor grado de inclinación y que se suma a las dos tirolinas de años anteriores. Un total de 27 cámaras (3 en slow motion) dispuestas a captar cada movimiento de los astados como de los corredores.

Además, los amantes de los Sanfermines podrán este año vivirlos como nunca. Será gracias al "encierro virtual", una experiencia inmersiva de realidad virtual que les permitirá ver desde su punto de vista las carreras. Gracias a la tecnología 3D, los espectadores "vivirán" las sensaciones de los corredores, sus dificultades y "sentirán" la dificultad de los encierros. Una herramienta que explicará también claves del recorrido como las distancias de los diferentes tramos, la inclinación y amplitud de las calles, sus curvas, e incluso las alturas de los edificios o la orientación del sol. Una experiencia fascinante para los espectadores que ven cada año los encierros en tv.

Elena S. Sánchez y Javier Solano repiten

Elena S. Sánchez y Javier Solano se ponen, por sexto año consecutivo, al frente de la programación especial. Solano recuerda cómo han cambiado los encierros desde que comenzó a narrarlos hace 28 años: "Se han masificado cada vez más. Ahora corre el doble de gente que en 1988 pero, básicamente, lo que sigue atrayendo al espectador es la emoción que se vive en la calle". En cuanto a la retransmisión de este año destaca que la nueva cámara en la Cuesta de Santo Domingo permitirá ofrecer "casi el 80% del recorrido desde una perspectiva aérea": "El espectador podrá 'volar', ver la manada de astados, con una elevadísima calidad de imagen y un ralentizado espectacular mediante las slow motion".

El periodista señala, además, que los tres primeros días de encierro serán especialmente difíciles: "Preveo encierros muy complicados los tres primeros días, 7, 8, y 9, por ser fin de semana y por participar algunas de las ganaderías más conflictivas de Sanfermines: Cebada Gago y José Escolar que, el año pasado, entre ambas, cornearon a cinco corredores. También puede resultar complicado el encierro del viernes 13 por la presencia de los Jandilla".

Elena S. Sánchez está muy contenta por poder seguir este año el Chupinazo desde la Plaza del Ayuntamiento "el lugar más concurrido de la fiesta", y señala que los Sanfermines son "pura adrenalina, pasión y amistad": "Ver a cientos de personas que, por amor al arte, deciden correr delante de 6 toros de lidia que pueden acabar con sus vidas simplemente por el placer de vivir ese instante de miedo, me parece fascinante. Es normal que la fuerza de esas imágenes cargadas de adrenalina, riesgo, violencia, velocidad y belleza enganchen a millones de espectadores en todo el mundo", cuenta. Y rememora su afición a los encierros: "Mis padres me despertaban de niña para seguir en directo la emoción de la carrera. Y mi pasión por los Sanfermines, porque pasión es lo que siento, nació en 2001 cuando viajé por primera vez a Pamplona y descubrí una fiesta, y una gente y una ciudad que me fascinaron. Desde entonces, los Sanfermines, son cita obligada, trabaje o no".

