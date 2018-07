Una mujer explota tras ser rechazada por "la distancia": "Si no tienes tiempo, no vengas a 'First Dates" Ecoteuve.es 4/07/2018 - 12:28 0 Comentarios

Quique alegó "no tener tiempo" para iniciar "una relación" Madrid - Valencia

Sin embargo, minutos antes confesó que Cornelia no era "su prototipo" físicamente

Ella le pilló y se lo recriminó: "Di que no te ha gustado o no ha habido feeling. Sé sincero"

Cornelia y Quique acabaron lanzándose los cuchillos tras su cita en First Dates. Pese a que la cena se había desarrollado en un ambiente de cordialidad, la tensión se disparó con la decisión final con la negativa de él y la posterior recriminación de ella al alegar que no había sido sincero. Y todo con la distancia como excusa, ya que él es de Madrid y ella de Valencia.

"Yo sí tendría una segunda cita porque me ha parecido interesante. Me ha gustado. Tienes unos ojos muy bonitos, con un brillo especial y me gustaría conocer un poquito más de ti pese a la distancia", aseguró ella.

Sin embargo, para él los 350 kilómetros que separan la capital de la ciudad del Mediterráneo resultaba "un problema mucho más grande que para ti": "Por ese motivo, una relación así con el poco tiempo que tengo ahora mismo...como amigos sí". "Yo no he dicho nada de relación. He dicho seguir conociéndote. No estamos de mañana quedar y luego casarnos", espetó enfadada Cornelia a lo que Quique quiso salir ileso: "En Madrid tienes un amigo para lo que tu quieras".

La conversación fue subiendo de tono después, ya que Cornelia no creyó el motivo que le dio. "No digas que es por la distancia, di que no te ha gustado o porque no ha habido feeling y punto. Se sincero, no pasa nada. No digas que no tienes tiempo porque lo puedes sacar siempre que quieras", dijo. "Me has dicho que eres claro y transparente...".

Quique, entonces, explicó que solo tiene un día libre a la semana y fue cuando ella explotó: "A mí la gente que me dice las cosas para quedar bien... Si no tienes tiempo, no vas a un programa a conocer a una persona". Y, lo cierto, que ella tenía razón, ya que minutos antes Quique reveló a cámara que aunque Cornelia "es una chica muy mona", no cumple con su "prototipo".

