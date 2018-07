Sorprendente confesión sexual de Kiko Rivera: "Me acosté con una chica sin saber que antes se llamaba Agustín" Ecoteuve.es 4/07/2018 - 10:52 0 Comentarios

El hijo de Isabel Pantoja disfrutó de una noche de pasión con un transexual en plena Semana Santa

"Un amigo me avisó de que se llamaba Agustín en la infancia", dijo en 'Ven a cenar conmigo'

Kiko Rivera fue el protagonista de Ven a cenar conmigo este martes al reconocer haber pasado una noche de pasión con un transexual. La sorprendente revelación tuvo lugar en la mesa de la casa de Julio Iglesias Jr, el anfitrión en esta ocasión, que preparó una cena americana con hamburguesas a sus invitados, Toñi Salazar, Elena Tablada y el propio Dj.

Los VIP empezaron a hablar de anécdotas y fue entonces cuando Kiko y Julio iniciaron una conversación de 'machitos' para ver quien era el más dandy. "Tú te has hartado", le decía el marido de Irene Rosales a lo que Iglesias respondía con un zasca: "No, yo he sido exigente".

"Yo siempre digo una cosa", dijo más serio el Dj para proceder a explicar su teoría. "Tu entras a las doce a la discoteca y es todo muy selectivo: esta sí, esta no. Llegan las dos de la mañana y bueno ya... llegan las cuatro de la mañana y lo ves de diferente manera. Llegan las seis de la mañana y si es mujer, mejor".

Julio estuvo muy atento al escucharlo y preguntó si le había ocurrido alguna vez haberse acostado con un transexual durante una Semana Santa de Sevilla. "Yo conocí a una muchacha guapísima, me fui para su casa, tal...", empezó diciendo. Sin embargo, tiempo después, un amigo le avisó de que aquella chica tan guapa se llamaba Agustín en la infancia. "No me di cuenta", dijo Rivera a lo que Iglesias quitó hierro al asunto: "Puede pasar, puede pasar".

