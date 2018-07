Jon Kortajarena estalla contra Telecinco por no emitir 'La Verdad': "Me rindo, esto es muy fuerte" Ecoteuve.es 4/07/2018 - 10:36 0 Comentarios

"Es una pena que traten así la serie. Un pena", dijo el protagonista en Instagram

La cadena suprimió el penúltimo capítulo por culpa de la mayor duración del Colombia-Inglaterra

El enfado de los fans de La Verdad al comprobar que Telecinco no iba a emitir el penúltimo capítulo de la serie, anunciado para este martes, alcanzó también a Jon Kortajarena, uno de los protagonistas de la ficción, que tampoco entendía la decisión de suprimir el episodio por culpa del Mundial de fútbol.

"Yo ya me rindo, esto es muy fuerte. Lo siento mucho, no sé qué es lo que pasa y no sé por qué nos han dicho que la promocionemos hoy", dijo el modelo y actor en un directo que emitió a través de Instagram.

"Esto es lo que hay, me siento muy frustrado. Os pido disculpas por algo que no está en mi mano pero que, en parte, me siento responsable", explicó Kortajarena a sus seguidores al comprobar que Telecinco no emitía La Verdad por culpa de un Colombia-Inglaterra que se alargó más de lo previsto por culpa de la prórroga y los penaltis.



"Es una pena que traten así la serie. Es una pena. La hemos hecho con mucho trabajo y cariño y eso es lo que podemos aportar. A partir de ahí, no está en nuestras manos", explicó el actor, visiblemente dolido.

