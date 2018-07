Alejandro Albalá 'cotillea' el móvil a Sofía Suescun sin su permiso y rompen ¿definitivamente? Ecoteuve.es 18:16 - 3/07/2018 0 Comentarios

La pareja protagonizó un tenso momento en 'MYHYV' tras confesar que habían pasado la noche juntos

Todo parece indicar que la historia de amor entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun ha llegado a su final. Mujeres y hombres y viceversa ha presenciado un tenso momento entre ambos, cuando Albalá aseguraba que Suescun había estado tonteado con otros chicos recientemente.

"Anoche coincidimos y pasamos la noche juntos, obviamente no soy de piedra, uno al fin y al cabo tiene sentimientos y decidí estar con ella", comenzaba revelando Albalá. Sin embargo, en ese encuentro, el joven descubrió algo que no le sentó muy bien.

"Me he enterado que ha estado hablando con seis tíos", añadía. Albalá confesaba que lo sabía porque "Sofía se lo había mostrado en su móvil". Ante esta afirmación, la ganadora de Supervivientes ha tachado a su ex de mentiroso, asegurando que "ella nunca le ha dejado su móvil" y que "fue él quien lo cogió sin permiso porque le pillé".

Tras este momento de confusión entre la pareja, Emma García quería saber si finalmente había ruptura definitiva. "Por mi parte se rompe porque no quiero que lo pase mal", ha destacado Sofía mientras Albalá pedía "que me deje tranquilo".

