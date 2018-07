Mónica Marchante critica a María Gómez, de Mediaset: "Te ponen de adorno, ¿y te quejas de machismo?" Ecoteuve.es 3/07/2018 - 16:09

La periodista de Movistar+ y Cope tacha a su colega de oportunista en su reivindicación

Personajes María Gómez

Mónica Marchante, periodista de Movistar+ y colaboradora de Cope, ha sorprendido con unas duras declaraciones contra María Gómez, periodista de Mediaset, que hace unos días fue acosada durante el Mundial, cuando se le acercó un aficionado y le dio un beso en la mejilla mientras hacía un directo. Más tarde, tuvo que contestar a un español al que entrevistaba y que se dirigió a ella con un "guapa".

"Pues a mí no me parece machista que me llamen guapa. Igual es porque no me llevaron nunca a un Mundial sin tener ni idea de fútbol, ni me pusieron de florero en la foto de equipo rodeada de machitos. Y mucho menos llevando 5 minutos de periodista deportiva...No soporto la hipocresía. Y menos con este tema", ha dicho Mónica Marchante, periodista deportiva y pareja de Nico Abad, uno de los miembros del equipo de Mediaset Sport.

La periodista de Movistar+ ha continuado con la crítica a su colega: "¿Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo después de pasarte el Mundial entrevistando gente en la calle porque no vales para otra cosa? ¡Venga coño!", ha dicho Marchante en unas sorprendentes declaraciones.

"Clara Rodríguez lleva 3 mundiales y 2 Eurocopas (que yo sepa) haciendo vídeos futboleros cojonudos, directos y lo que le echen. Nunca estuvo en la foto de equipo porque no es joven ni guapa, es una chica normal, que trabaja muy bien. Nunca se ha quejado de machismo. No ha necesitado viralizarse ni llamar la atención", ha continuado.

"Ah, por cierto, si es machista que te llamen guapa... ¿qué es ponerle la mano en el hombro al entrevistado? Igual el tío se sintió acosado... Más Claras Rodríguez, Verónicas Brunatis y menos farsantes", ha sentenciado Marchante."

Personajes María Gómez

PUBLICIDAD