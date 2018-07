Descoloca a su cita en 'First Dates' por su confesión sexual: "Me gusta que me empotren contra la pared" Ecoteuve.es 3/07/2018 - 11:13 0 Comentarios

Sandra y David protagonizan una cena subida de temperatura: "Me gusta llevar las riendas"

La sinceridad de Sandra en el terreno sexual dejó completamente descolocado a David, su cita en First Dates este lunes. "Me enamoro y me entrego enseguida y, por desgracia, por ser así me llevo muchos desamores". Así se presentó esta valenciana separada de 30 años en el restaurante, que buscaba a "una persona cariñosa y que no tenga miedo a tener una relación". El programa la emparejó con David, un alicantino de 38 años muy tímido: "Escribo canciones desde pequeño".

Después de los nervios iniciales y las preguntas típicas de una primera cita, Sandra pasó a la acción después de la cena al pedirse el cocktal Sex on the beach, algo que pareció inquietar a David, que reconoció que hablar de sexo le costaba "un poquito".

"¿Pero luego en la acción no eres soso ni un matao, no?, ¿eres salvaje?, ¿vuelan cuadros y esas cosas?", preguntó ella entre risas a lo que él afirmó y respondió: "Sí la ocasión lo merece...". "A ver, si te estoy esperando con un picardías o algo en casa, pues cuando me veas no te sientes conmigo al lado, empótrame contra la pared, ¿entiendes?", siguió diciendo Sandra a lo que él respondió un simple "ya".

"Te gusta que te empotren, ¿no?", quiso aclarar él muy visiblemente avergonzado, a lo que ella aclaró: "A ver, no soy ninfómana ni nada, pero soy activa y me gusta llevar las riendas muchas veces". Su atrevimiento no echó para atrás a David, que quiso tener una segunda cita con Sandra. [VÍDEO]

