Muere el luchador de 'Pressing Catch' Matt Cappotelli por un tumor cerebral Ecoteuve.es 3/07/2018 - 11:02 0 Comentarios

El joven de 38 años era una de las promesas de la WWE y se retiró en 2005 por la enfermedad

Enlaces relacionados El Enterrador se retira tras 27 años en el Pressing Catch

Matt Cappotelli, luchador de Pressing Catch, ha muerto a los 38 años a causa de un tumor cerebral. Cappotelli fue el vencedor de la tercera edición de Tough Enough, espectáculo televisivo de lucha libre organizado por la WWE y se retiró en 2005 después de que se le diagnosticara el cáncer que ha terminado con su vida.

Ha sido su esposa Lindsay la que ha comunicado a sus seguidores de Facebook su fallecimiento tras trece años de dura enfermedad: "Hoy mi amor, mi fuerte, dulce y hermoso amor, tomó su último aliento a las 3:30 a.m. y se fue a casa para estar con Jesús... Exactamente un año después de su cirugía cerebral", empezaba en su escrito.

"Crees que puedes estar preparado para esto cuando sabes que viene, pero simplemente no puedes. La única persona cuyo apoyo quiero ahora es la que no puede dármelo. Le echo mucho de menos. Sé dónde está ahora, es mucho mejor, pero no cambia lo mucho que le echo de menos", concluía Lindsay Cappotelli en un grupo de apoyo al luchador.

Enlaces relacionados El Enterrador se retira tras 27 años en el Pressing Catch

PUBLICIDAD