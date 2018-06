Jorge Javier lanza un dardo envenenado a Maite Galdeano: "Tú quieres ser Sofía Suescun" Ecoteuve.es 17/06/2018 - 13:53 0 Comentarios

La navarra ha tenido que hacer frente al comentario en 'Sábado Deluxe'

Maite Galdeano, conocida por aparecer en Gran Hermano y ser la madre de Sofía Suescun, ha querido entrar por teléfono para manifestar lo descontenta que se siente porque todavía no ha podido disfrutar de su hija. Jorge Javier no ha podido evitar callarse y le ha soltado un puñal a la navarra.

La llamada comenzaba con una Maite afligida diciendo: "Tengo la angustia de que todavía no la he disfrutado, yo me fui a Pamplona y ella se ha quedado en Madrid". A lo que Jorge sin cortarse un pelo respondió: "Qué quieres, ¿que esté contigo todo el rato?".

"Claro y que me cuente todo a detalle", dijo orgullosa la de Pamplona. El presentador puso cara de asco y le pregunto directamente que por qué era tan "coñazo". Maite ni se inmutó y contestó entre risas: "Es una magia creada la de la niña y yo, estamos hechas la una para la otra". Esto no solo indignó a Jorge Javier, si no también a Rafa Mora que le increpó: "No puedes ser tan egoísta con Sofía".

El presentador decidió unirse a la guerra contra la navarra y le contestó clavándole un puñal: "Tú quieres ser Sofía Suescun, tu eres la mamá de la estrella pero tu quieres ser la estrella", dijo.

Rafa Mora continuó metiendo cizaña: "Maite se que estas muy molesta porque Sofía y Albalá están otra vez intentando reconducir la relación", dijo.

Algo que la exconcursante de Gran Hermano negó tajantemente puesto que a pesar de que "al principio sí" ahora la ha conquistado llevándola en tren y haciéndole un par de regalos.

