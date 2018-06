Pepi Valladares confiesa: "Mi exmarido me dijo que se había acostado con Dulce" Ecoteuve.es 17/06/2018 - 11:09 0 Comentarios

Ambas vivieron un tenso reencuentro en 'Sábado Deluxe'

Este sábado, Pepi Valladares, antigua empleada de Isabel Pantoja acudía a Sábado Deluxe para someterse a un test de personalidad que revelase como eran las personas a las que contrataba la tonadillera. Pues esto, no ha sido lo único que ha hecho, también ha soltado una bomba que ha dejado sorprendido incluso a Jorge Javier.

El presentador quiso indagar y le pregunto si ella creía que su exmarido, Fosqui, había mantenido relaciones sexuales con Dulce. Pepi no dudó en contestar afirmando: "Yo de esa persona no me creo ya, a estas alturas de mi vida, nada. A mí sí me lo confirmó él y vosotros tenéis una grabación suya esa grabación la teneis de su propia boca".

Esto hacía que, la niñera de Chabelita, allí presente cambiase el gesto y se pusiera seria. "Yo he vivo cosas con Dulce allí...", continuaba Pepi echando más leña al fuego. Dulce no pudo evitar interrumpirla contestando: "Tu no viviste nada porque eso no existe". Además, añadió: "Tú viviste la llamada de telefono de Isabel para echar a Julián de la casa".

Esto fue un mazazo para Dulce puesto: "No esperaba tenerte en mi contra", le dijo. "Simplemente cuento lo que yo viví", apuntilló Pepi.

