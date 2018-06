Máximo Pradera critica duramente a Màxim Huerta: "Es una petarda. Le gusta pasearse por los sitios" Ecoteuve.es 16/06/2018 - 16:22 0 Comentarios

Está a favor de la dimisión del exministro y lo manifiesta sin pelos en la lengua

Màxim Huerta ha sido una de las elecciones del nuevo Gobierno que más se han comentado. Finalmente, ha decidido abandonar su cargo debido a algunas informaciones que, en cierto modo, han manchado su imagen.

Tot es mou de TV3 recogió dicha información y para comentarla contó con Máximo Pradera que parecía estar muy conforme con la dimisión."Huerta contó una sarta de mentiras, la investigación contra él surge con Zapatero. El problema no es la información, sino cómo reacciona el ministro, mintiendo. Se vio que no sirve para la función pública", dijo. Algo que no sentó nada bien a Pilar Eyre que no dudó en defender al exministro: "Tú querías ser ministro de Cultura y respiras por la herida", argumentó.

Esto propició un enfrentamiento entre ambos. "Màxim Huerta es una petarda. No lo digo con carga homófoba: le gusta pasearse por los sitios, el oropel vacuo, la copita de champán, como un embajador", prosiguió Pradera.

A pesar de que para la periodista estaba haciendo el ridículo, él continuó despotricando contra el exministro: "Quedarse extasiado simplemente porque un señor, un presentador de televisión, ha escrito tres o cuatro libros, me parece un poco cateto", continuaba. Además, también se detuvo a calificar la calidad de los libros de Màxim: "Me parece que los libros de Màxim están más cerca de la mercancía que del bien cultural. Parece ser que Pradera está muy contento con la dimisión del que fuera colaborador en Ana Rosa.

