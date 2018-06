María Lapiedra confiesa los lugares de Mediaset en los que ha mantenido relaciones sexuales con Gustavo Ecoteuve.es 16/06/2018 - 12:55 0 Comentarios

La actriz no se ha cortado a la hora de hablar de sus intimidades

Maria Lapiedra no tiene ningún problema a la hora de airear su intimidad. Aprovechando el aniversario de Cazamariposas, la colaboradora ha decidido dar unas declaraciones que no van a dejar indiferente a nadie.

"He practicado sexo con Gustavo en más de diez sitios de Mediaset", comenzaba anunciando la colaboradora. Además, ha revelado punto por punto los lugares en los que habría tenido sexo con su pareja. María no se han cortado a la hora de dar los detalles habla del parking, la zona de peluquería y maquillaje, el backstage, camerinos e incluso el propio plató "mientras Carlota está presentando", donde se han "llegado a acariciar ciertas partes" en directo.

Es más, algunos de los colaboradores, según afirma, les habrían pillado manteniendo relaciones. La actriz ha aprovechado para advertir: "Mucho cuidadito con los camerinos 13, 14 y 15 porque los sofás no sé si estarán muy limpios".

Y esto no es lo único que ha contado. La actriz asegura que no han sido los únicos en mantener relaciones y por si fuera poco también ha confesado que Gustavo después de mantener relaciones con ella ha saludado a otras personas "sin haberse lavado la cara".

Puede que haya habido ruptura

A pesar de que ambos no han confirmado ni desmentido que su relación se haya roto, parece ser que las cosas no van del todo bien. Antes de que María se quedase a gusto hablando con pelos y señales sobre sus relaciones sexuales con Gustavo por Mediaset, el colaborador ha confesado en Sálvame que:"Me he whatsapeado, pero no estoy hablando a menudo con ella". Esto podría dar a entender que quizás la relación no va tan bien como debería.

