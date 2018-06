Eva González confiesa haber recibido un regalo de Donald Trump cuando participó en Miss Universo Ecoteuve.es 16/06/2018 - 12:01 0 Comentarios

El presidente quiso tener un detalle con la modelo que participaba en el certamen

Eva González, presentadora de varias ediciones de MasterChef, ha acudido a La noche de Rober y ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado. Además, la modelo ha revelado algunos detalles desconocidos de su pasado.

Y es que, tal y como ella misma ha admitido, en su participación en Miss Universo recibió un regalo del mismísimo Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. En ese momento era el encargado de dirigir el certamen.

Eva, también ha confesado que aun lo conserva. "Me enmarcó un poema. Las cosas de las Misses...", comenzó explicando la presentadora. "Estaba en Miss Universo y de repente me dijeron que tenía un regalo del Señor Trump. Lo abrí y vi que era un poema que se llama 'Río de Mi Sevilla'. Me había escrito un fragmento a máquina de la canción de Lole y Manuel y me lo había enmarcado", confesó.

