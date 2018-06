El Maestro Joao lee el culo en directo a Jorge Javier: "A nivel sentimental, aquí hay meneo" Ecoteuve.es 10:32 - 15/06/2018 0 Comentarios

El vidente y el presentador volvieron a protagonizar un loco momento en 'Supervivientes'

El concursante ya tiene nuevo trabajo en televisión: será asesor del amor en 'Myhyv'

La edición más vista de Supervivientes se ha despedido por la puerta grande. Este jueves ha sido la gran final en la que Sofía Suescun se alzaba con los 200.000 euros del premio que ponía en juego el reality. Pero mucho antes de anunciar su nombre como ganadora, Jorge Javier Vázquez recogía en directo la petición de muchos espectadores.

El presentador reconoció que en la primera parte de la final en la que se reencontró con el Maestro Joao ambos se olvidaron de una promesa que habían hecho durante el concurso: a su regreso a España, el vidente debía leer el futuro en el culo del catalán.

Poco tardó Joao en ponerse en pie para hacer su particular pronóstico sobre el porvenir del presentador: "Aquí hay cambios porque tienes un glúteo más alto que otro", comenzaba diciendo el advino mientras le palpaba el trasero. "A nivel sentimental, aquí hay meneo", añadía entre risas. El vidente no ha podido ver mucho puesto que el presentador no se ha bajado los pantalones y afirmó que para verlo todo con claridad necesita "ver las marcas".

En una segunda lectura, Joao ha adivinado que el presentador está vendiendo su casa: "La vendes, te lo prometo de verdad. Rápido y bien vendido. Esto es un cambio con poder", le dijo.

Joao ya tiene nuevo trabajo en televisión

Además de leer el culo a Jorge Javier, el maestro Joao tuvo otro momento de protagonismo, ya que en la misma gala se anunció que va a participar en otro de los formatos de la cadena."Me han dicho que el maestro Joao va a ser asesor del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa", afirmaba el presentador.

"Voy a estar muy duro", confesaba el exconcursante. Además ha aprovechado para dar un consejo a todo aquel que esté buscando el amor: "La necesidad de compartir parte de su vida y que tenga ganas de sexo. En el amor tiene que haber meneo", dijo. El programa, además de ficharlo como nuevo colaborador, cambia de horario y comienza a emitirse desde hoy a las 12.30 en Cuatro tras el final de Las Mañanas.

