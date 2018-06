Ana Rosa Quintana, sobre Màxim Huerta: "Está bien que haya dimitido y no me gustó su discurso de despedida" Ecoteuve.es 14/06/2018 - 9:20 1 Comentario

La presentadora reconoce que "no tenía mucho contacto" desde que él dejó Telecinco

Ana Rosa Quintana ha pasado, en solo una semana, de dar la enhorabuena a su excompañero Màxim Huerta por haber sido nombrado ministro de Cultura a hablar de su dimisión tras conocerse su condena por defraudar a Hacienda.

"Está bien que haya dimitido. No podía hacer otra cosa", ha sentenciado la presentadora al comienzo de su programa. También ha reconocido que la intervención del ya exministro para anunciar su salida "no me gustó".

"Personalmente, creo que lo estará pasando mal. Pero por ello no vamos a dejar de informar", ha explicado Quintana, que durante diez años compartió programa con Huerta, aunque su relación personal no continuó activa después de que el presentador dejase Telecinco.

"Es cierto que desde que se marchó no hemos tenido demasiado contacto", ha admitido Ana Rosa Quintana. Sin embargo, no ha dejado de remarcar que "por supuesto que me alegré cuando le hicieron ministro". "Me están friendo en Twitter" con este tema, ha dicho. "Parece que soy yo ministra".

