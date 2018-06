De Paula Echevarría a Nagore Robles: la televisión arropa a Màxim Huerta tras su dimisión Ecoteuve.es 14/06/2018 - 9:07 0 Comentarios

La dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte ha desatado tantas opiniones como su nombramiento. El mundo de la televisión, el medio en el que se dio a conocer el periodista, ha apoyado de forma masiva al presentador tras tomar la decisión de dejar el cargo al conocerse su condena por defraudar a Hacienda.

Muchos rostros de la televisión han escrito mensajes a favor de Huerta en las redes sociales para animarle en estos momentos. "Qué generoso eres", dice Pelayo Díaz. "No puedo estar más orgullosa de ti", escribe Paula Echevarría. "Has sido la única persona que me has hecho ver algo de luz en la política", opina Soraya Arnelas.

"Orgullosa. Eres un ejemplo para las personas. Haces tanto bien a la sociedad...", dice Nagore Robles, colaboradora de Supervivientes. Carme Chaparro, Chenoa, Javi Calvo o Lydia Bosch también le han arropado de forma pública a través de las redes sociales a Huerta.

