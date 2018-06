La visita sorpresa de María Teresa Campos a 'Sálvame' hace explotar a Terelu: "¡Mamá, márchate!" Ecoteuve.es 13/06/2018 - 18:04 0 Comentarios

La colaboradora obliga a su madre a abandonar el plató en plena bronca con Matamoros

Sálvame vivió este miércoles el regreso de Kiko Matamoros, que pocos meses después de su sonada salida vuelve como 'defensor del espectador' en sustitución de Carlos Lozano. El primer cara a cara entre el colaborador y sus antiguos compañeros estuvo cargado de tensión y justo cuando este se enfrentaba a Terelu, María Teresa Campos hacía entrada por sorpresa al estudio de Telecinco provocando el enfado de la tertuliana.

Carlota Corredera informó a los espectadores de la presencia en plató de María Teresa y se dispuso a hablar con ella. En ese momento, Terelu, que creía que la presentadora le iba a preguntar por la discusión que su hija y Matamoros estaban manteniendo, se puso a gritar amenazando con marcharse del programa.

María Teresa, que se había puesto en pie para saludar amablemente a los colaboradores, terminó dándose la vuelta abandonando las instalaciones. Carlota Corredera fue tras ella, que optaba por no hacer ningún tipo de declaración. Una vez en los pasillos de Mediaset, Terelu Campos volvió a protagonizar un momento de tensión con la presentadora. "¡Mamá, márchate!", le pidió a su madre interrumpiendo a su compañera con contundencia.

Tras unas breves palabras de María Teresa informando de su buen estado de salud, Corredera volvió al plató donde Terelu Campos quiso explicar por qué se comportó de esa manera. "Me he levantado porque Teresa desconocía que se estaba haciendo esta sección. Cuando he visto que en pleno fragor entraba Teresa, hay mentes de todo tipo y pensé que dirían que llegaba mamá para defenderme. Tengo 43 años y no puedo más con ese tema. Me veo en el derecho de no poder más con ese tema", decía muy enfadada.

Fue entonces cuando Carlota informó de que "Teresa desconocía lo que estaba ocurriendo". "Haces bien en explicarlo porque te has proyectado con un autoritarismo sobre tu madre que no te beneficia", dijo Matamoros echando más leña al fuego. "No fue autoritarismo, fue protección. Sobre mi madre no tengo ninguna autoridad", quiso dejar claro Terelu.

Kiko Hernández se sumó a Matamoros en su valoración sobre lo ocurrido. "No me ha gustado, porque a Teresa Campos la veo como una profesional y ella tiene todo el derecho de haber entrado. Me hubiera gustado darle un beso", dijo el tertuliano antes de que Corredera reincidiera en su defensa. "No tenía ninguna intención de hacerle una encerrona", justificó. "Tengo motivos sobrados para tener determinadas desconfianzas", advirtió Terelu.

