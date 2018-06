Movistar+ se vuelca con la semana del Orgullo: así será su programación Ecoteuve.es 13/06/2018 - 12:57 0 Comentarios

La cadena prepara una batería de programas sobre la visibilidad del mundo LGTBIQ

Movistar+ se une a las celebraciones del Orgullo LGTBIQ con la programación especial Días de orgullo. El jueves 28 de junio se estrenará un programa en el que Paula Vázquez y los profesores del programa Fama a bailar hablan del papel que ha jugado el cine y la televisión en la normalización y la visibilidad del mundo LGTBIQ en nuestra sociedad.

La cadena emitirá durante esos días una amplia programación que culminará el 7 de julio:

Jueves 28 de junio

Movistar Estrenos (dial 30)

19:30 'Días de orgullo'. Programa especial

19:50 'George Michael: Freedom' (Documental)

21:30 'Pool Fiction'

22:30 'La batalla de los sexos'.

00:35 'Una mujer fantástica'. Ganadora del Oscar a la Mejor Pelicula de habla no inglesa

02:25 'Tom of Finland'.

04:25 'Grace Jones. La pantera del pop' (Documental)

Movistar Comedia (dial 34)

21:30 'Pride'

23:00 'In & Out'

01:10 'C.R.A.Z.Y'

Movistar Series (dial 11)

'Will & Grace' T1

'The Good Fight' T2

'Transparent' T4

'Orange Is the New Black' T5

Primera semana de julio

Movistar Dcine (dial 35)

22:00h 'Philadelphia'. Lunes 2 de julio

22:00h 'Las ventajas de ser un marginado'. Martes 3 de julio

22:00h '3 generaciones'. Miércoles 4 de julio

22:00h 'Kinsey'. Jueves 5 de julio

22:00h 'C.R.A.Z.Y.'. Viernes 6 julio

22:00h 'Pride (Orgullo)'. Sábado 7 de julio

