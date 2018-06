El 'omnipresente' Revilla se queja de que nunca le han llamado para ir a TVE: "¡Pluralidad, hombre!" Ecoteuve.es 13/06/2018 - 10:25 0 Comentarios

El político lamenta que, con el PP, nunca ha sido invitado a la televisión pública

El presidente de Cantabria ensalza la labor de Zapatero en la gestión de la Corporación

"Sobran televisiones y faltan contenidos", dijo Pablo Motos apoyando su crítica

Miguel Ángel Revilla visitó este martes por enésima vez el plató de El Hormiguero. Pablo Motos quiso contar una vez más con la presencia del presidente de Cantabria para que ofreciera su particular opinión sobre el vuelco político que ha dado el país tras la moción de censura que Pedro Sánchez presentó y ganó contra Mariano Rajoy.

El invitado quiso poner sobre la mesa tres medidas que podría tomar el gobierno del PSOE pese a no tener la mayoría en el Congreso de los Diputados. "Hay tres cosas que Pedro Sánchez las presenta y se la aprobarían casi todos", empezó diciendo. Revilla se refería en primer término a la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y en segundo lugar a la derogación de la Ley Mordaza.

Sin embargo, el político hizo un mayor hincapié en su tercera propuesta: "Intervenir como se intervino en Normandía en TVE. Pero de entrada. ¡Pluralidad, hombre!", dijo antes de quejarse que desde que entró el PP en el gobierno, jamás le han invitado a ninguno de sus programas. "Yo no he estado en TVE. ¿Cómo es posible? No quiero presumir pero yo vengo mucho aquí porque te caigo muy bien y, sobre todo, porque te doy audiencia", empezó diciendo en un guiño al presentador de Antena 3.

Motos se quiso sumar a la crítica del invitado: "Las televisiones públicas y autonómicas no son un regalo que se gana con las elecciones", apostilló. "Por eso Cantabria no tiene televisión autonómica, una condición que puse yo. Nunca habrá una televisión pública. Todas son para sacar al presidente cuando sale de casa, cuando besa a un niño, cuando inaugura una fuente... Ya hay suficientes televisiones para salir", continuó explicando. "Sobran televisiones y faltan contenidos", le apoyó Motos.

"¿Es normal que a mí, que soy presidente de Cantabria, jamás me hayan llevado a la cadena pública con el gobierno del PP? Nunca me han llamado", lamentó el omnipresente Revilla, uno de los invitados más recurrentes de varios programas de la parrilla televisiva. "¿Ni para el programa de baile?", bromeó una de las hormigas en un posible dardo a un viejo compañero del programa: El Hombre de Negro.

Finalmente, Revilla quiso ensalzar la labor del anterior gobierno del PSOE en la gestión de RTVE: "En la época de Zapatero había una televisión pública plural. Cuando estaban aquellas personas que hacían unos telediarios equilibrados. Eran gente seria y ahí me llamaban. Con estos en la vida", incidió el político.

