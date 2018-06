La exclusiva de Inda sobre Lopetegui en 'El Chiringuito' que Pedrerol vio como imposible Ecoteuve.es 12/06/2018 - 17:30 0 Comentarios

El periodista anunció que los jugadores del Madrid habían pedido al seleccionador español

El Real Madrid ha hecho oficial que Julen Lopetegui será su próximo entrenador desde que acaba el Mundial de Rusia. La noticia la adelantó Eduardo Inda en una de sus exclusindas de El chiringuito de Pedrerol el pasado lunes 5.

Lo hizo después de hablar de varias opciones posibles a sustituir a Zidane como Jürgen Klopp o Joachim Low. "El presidente ha sondeado a dos o tres jugadores y, al menos dos, han dado un nombre, aunque podría ser imposible o no como diría Rajoy", empezó diciendo el colaborador de la tertulia de Mega con mucha intriga: "El nombre que ha dado al presidente el núcleo duro es el de Julen Lopetegui".

"Encajaría bien en el Real Madrid, es una persona muy cercana a José Ángel Sánchez y tiene buen rollo con el vestuario", añadió para cubrirse las espaldas después: "No digo que vaya a ser, no me retraten luego".

Pero Pedrerol lo vio como un imposible, aun más si cabe después de que renovara por la RFEF: "Pero Lopetegui no puede dejar la Selección". "Te vas a ir al Campeón de Europa, al campeón del mundo a entrenar. Yo iría de rodillas de la ciudad deportiva de Las Rozas a la del Real Madrid si hiciera falta", añadió el periodista.

