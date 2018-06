Amaia Montero responde a sus 'haters' tras su polémico concierto: "¿Abucheos? ¿borracha?" Ecoteuve.es 12/06/2018 - 14:52 0 Comentarios

La cantante dice que las críticas son "atroces" y que se debió a "un problema de sonido"

Amaia Montero está en boca de todos después de su concierto de este fin de semana en Cantabria. La cantante fue muy criticada por su actitud sobre el escenario y las redes se llenaron de comentarios en los que se le llegaba a acusar de cantar ebria.

Montero salido al paso de todos esos comentarios "porque me gusta dar la cara". "Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido, que es bastante habitual porque estamos en directo", dijo a Cazamariposas (Divinity).

La cantante considera "atroz" y "una barbaridad" todo lo que se está diciendo de ella en las últimas horas. "A mis haters les pido que, por favor, me lo digan todo a la vez".

"No hay derecho a estas cosas, que si abucheos, que si Amy Winehouse, borracha...", se lamenta la cantante. "Yo no escuché ni un abucheo. "Es más, nunca me han abucheado", ha insistido en su primera intervención ante los medios.

Cuando Amaia Montero empieza la gira calentita. pic.twitter.com/emJNXwFq4z — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 11 de junio de 2018

