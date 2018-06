Mar de lágrimas de la madre del Maestro Joao en 'SV': "Tenía que haber ganado él" Ecoteuve.es 12/06/2018 - 11:08 0 Comentarios

Benita reveló que a su padre le mataron y que se quedó viuda con 50 hijos a su cargo

Aunque se quedó a las puertas de llegar a la gran final de Supervivientes, el Maestro Joao se ha erigido el título de concursante revelación de la edición. Este lunes, apareció por primera vez en televisión su madre, Benita, que emocionó a todos los espectadores con sus lágrimas.

"Estoy contenta con todo el mundo menos con Kiko Hernández, Me da pena que se ponga como se ha puesto", decía con la voz quebrada y muy nerviosa haciendo alusión a la duras críticas que ha vertido el colaborador de Sálvame durante las últimas semanas. "Es muy buena persona y en el barrio todo el mundo le quiere mucho. Tenía que haber ganado él", siguió diciendo.

Su nieta, la defensora de Joao, intentaba tranquilizarla: "Todo el mundo tiene derecho a opinar", aunque ella espetó: "Pero no de esa manera". También Sandra Barnerda intentó animarla destacando sus mejores momentos: "Su hijo, nunca mejor dicho, es un auténtico maestro. ¡Cómo nos ha hecho reír!".

Benita encogió el corazón de todos cuando contó su dura infancia. "Mataron a mi padre en la cárcel cuando Franco, y mi madre me tuvo que meter en un colegio con nueve años porque se veía en la calle. A los 14 me sacaron del colegio y me tuve que poner a trabajar", empezó contando. "Luego mi marido se murió con 54 años. Yo tenía 50 años y cinco hijos a mi cargo cuando me quedé viuda". "Es usted una valiente, así ha salido el Maestro Joao, que no se ha quejado".

Por último, también habló de cuándo se dio cuenta su hijo que tenía poderes: "Ya le veíamos algo a los ocho o nueve años, pero al cumplir los 13 se le fue notando más. Lo acierta todo". "Con lo cual no le podéis mentir", subrayó Barneda.

