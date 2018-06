Alfred: "España tiene que cambiar mucho para sentirme orgulloso" Ecoteuve.es 11/06/2018 - 17:27 0 Comentarios

Se empieza a reconciliar gracias a la medida de Sánchez de recibir a los refugiados en Valencia

"No voy a regalar 'Alicia en el país de las maravillas', sí 'España de mierda' porque es necesario"

Casi un mes después de su descalabro en Eurovisión - quedó en TOP 5 pero por la cola-, Alfred ha reaparecido para hablar de la actualidad política de España. El cantante, que se vio envuelto en una sonada polémica después de regalar el libro de Albert Pla España de mierda antes de viajar a Lisboa ha vuelto a pronunciarse al respecto.

"Albert Pla siempre ha criticado todas las injusticias de este país y su falta de libertad. Por eso yo le regalé su libro a Amaia. No voy a regalar Alicia en el país de las maravillas, regalo España de mierda porque es necesario. Es un libró escrito desde la sátira, y es respetuoso e inteligente", dice en esta entrevista para El español.

"España tiene que cambiar mucho para que me sienta orgullosa de ella", declara Alfred que continúa: "No soy nacionalista de ningún tipo, ni catalán ni español. Soy patriota de la música". Además, califica de "lamentable" que a Valtonyc "lo quieran meter en la cárcel" y no lo hagan los "ladrones del PP".

El primer paso para la reconciliación se ha producido este lunes coincidiendo con la aprobación de Pedro Sánchez de que Valencia acoja a los 629 refugiados del Aquarius, el barco de rescate, después de que Italia o Malta se negaran: "Este país SÍ me representa", ha afirmado Alfred, que siempre ha estado comprometido con la causa del Mediterráneo colaborando con la organización Proactiva Open Arms.

Este país SÍ me representa. https://t.co/xR78NFLvAk — Alfred García (@alfredgarcia) 11 de junio de 2018

