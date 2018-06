Bibiana Fernández y Lequio, a gritos en 'El programa de Ana Rosa' por Sofía Suescun: "Estás chocho" Ecoteuve.es 11/06/2018 - 14:39 0 Comentarios

El colaborador defendió a la navarra y criticó el lado oscuro de Raquel Mosquera

La tensión por la final de Supervivientes ha llegado hasta el plató de Ana Rosa Quintana. Alessandro Lequio y Bibiana Fernández han acabado a gritos al hablar sobre las favoritas a la victoria, Sofía Suescun y Raquel Mosquera.

"Es una persona que solo vive por quedar bien delante de las cámaras, estoy totalmente de acuerdo con ellos", decía el colaborador después de ver unas imágenes de Logan y Sergio criticando a la peluquera. "A lo largo de estos meses hemos visto como esta señora solo vive para las cámaras", empezaba a gritar Lequio sin dejar a Bibiana que hablara.

"¿Y tú qué crees que ha estado haciendo Sofía?", preguntaba Bibiana a lo que él espetó: "Pero de otra manera". "Perdóname cariño, eso es porque a ti te viene mejor y quieres que gane Sofía", decía ella. "Es una persona que tiene doble cara, que vende un buenismo que apesta", declaraba Lequio a lo que Fernández espetaba: "La otra vende un malismo que apesta".

Sin embargo, lejos de poner punto y final a la bronca, Lequio seguía alterándose: "No, no. Ha ido cambiado y luchando contra los elementos. No te equivoques". "¿Me quieres dejar coño?", gritaba Bibiaba a lo que él estalló: "La hemos visto de todas las maneras. A Raquel la hemos visto de una forma". "Está chocho", se resignaba Fernández antes de que Ana Rosa pusiera cordura.

"No me parece una injusta ganadora, pero que quieras venderla poniéndola en los altares y decir que los otros son machistas y la otra mentirosa... A mí no, cariño", concluía Bibiana arrancando los aplausos del público.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias